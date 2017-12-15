Трамп хотел бы, чтобы Россия помогла в решении проблемы КНДР

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия помогла в решении проблемы вокруг КНДР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

"Главной целью было поговорить о Северной Корее, потому что мы бы хотели его помощи в связи с Северной Кореей. Мы бы хотели помощи России, это очень важно", — сказал Трамп журналистам президентского пула, комментируя разговор с Путиным. Канал CNN транслировал беседу президента с журналистами.

"Он (Путин) сказал очень приятные слова о нашей стране в плане экономики…", — рассказал о состоявшемся разговоре Трамп.