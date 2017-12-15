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    Трамп позвонил Путину из-за кризиса на Корейском полуострове

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (776)

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    В пресс-службе Кремля сообщили, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова, сообщает пресс-служба Кремля.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
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    "Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.

    Напомним, КНДР 29 ноября испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая может поразить цели на всей территории США. Пуск ракеты состоялся в ночь со вторника на среду в 03.18 часов (20.18 вторника по Киеву). В заявлении указываются и точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

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    Полет выпущенной ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие. По инициативе трех стран было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытанияна суше, в море и в воздухе.

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