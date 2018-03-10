По словам японского премьера Синдзо Абэ, правительство готовится к процедуре высадки на берег, предоставлении крова и проверке на предмет того, кто именно должен получить защиту государства в качестве беженца.
Отношения между КНДР и Южной Кореей резко обострились в 2010 году после того, как в марте того года в Желтом море затонул корвет "Чхонан", потопленный, как утверждают в Сеуле, северокорейской торпедой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".