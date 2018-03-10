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    Корейский полуостров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп позвонил Путину из-за кризиса на Корейском полуострове
    00:32 15.12.2017
    593Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В пресс-службе Кремля сообщили, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.
    Синдзо Абэ. Архивное фото
    Абэ: Япония готовится к наплыву беженцев с Корейского полуострова
    05:59 17.04.2017
    298Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам японского премьера Синдзо Абэ, правительство готовится к процедуре высадки на берег, предоставлении крова и проверке на предмет того, кто именно должен получить защиту государства в качестве беженца.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
    ООН и США призвали Израиль и Палестину вернуться к переговорам
    22:43 11.01.2015
    86На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и госсекретарь США Джон Керри обсудили необходимость добиться прогресса по ядерному разоружению на Корейском полуострове.
    Флаг КНДР
    Южная Корея и КНДР обменялись выстрелами у границы
    06:09 07.10.2014
    73
    Отношения между КНДР и Южной Кореей резко обострились в 2010 году после того, как в марте того года в Желтом море затонул корвет "Чхонан", потопленный, как утверждают в Сеуле, северокорейской торпедой.
    Флаг Японии
    Япония и ОБСЕ проводят консультации по Украине и Корейскому полуострову
    08:02 16.06.2014
    142Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Япония и представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали двухдневные консультации в Токио; вопросами для обсуждения станут ситуация в Украине и Корейском полуострове.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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