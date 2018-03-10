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    Кабинет министров КНДР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ким Чен Ын. Архивное фото
    Ким Чен Ын выступил за усиление роли правительства
    05:41 08.05.2016
    84Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, необходимо укрепить правительство и усилить его функции и роль и одновременно с этим продуманно претворять в жизнь генеральную линию партии.
    Борис Филатов
    Филатов: шоу с арестами в ГСЧС - пиар-ход после увольнения Коломойского
    15:03 25.03.2015
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    Экс-заместитель главы Днепропетровской ОГА, нардеп Борис Филатов назвал арест на заседании Кабмина председателя ГСЧС Сергея Бочковского "гениальным пиар-ходом".
    Ким Чен Ын
    Лидер КНДР может совершить первую зарубежную поездку в апреле в Индонезию
    07:41 25.01.2015
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    Как сообщили агентству Ренхап источники в южнокорейских дипломатических кругах, индонезийские власти рассчитывают направить приглашения на торжества лидерам Южной Кореи, КНДР и других стран Азии и Африки. Мероприятия запланированы на 22 и 23 апреля в Джакарте и на 24 апреля в Бандунге.
    Флаг КНДР
    Южная Корея и КНДР обменялись выстрелами у границы
    06:09 07.10.2014
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    Отношения между КНДР и Южной Кореей резко обострились в 2010 году после того, как в марте того года в Желтом море затонул корвет "Чхонан", потопленный, как утверждают в Сеуле, северокорейской торпедой.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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