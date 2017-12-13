Кремль ответил пословицей на заявление Трампа о победе в Сирии

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Кремле ответили на заявление Белого дома о победе США над "Исламским государством" в Сирии.

"Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал высказывания о том, что Россия не полностью выведет свои войска из арабской республики.

"Да, пункт временного базирования в Хмеймиме и пункт временного базирования в Тартусе продолжают работу. Собственно, так, как об этом говорил президент и верховный главнокомандующий Путин", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер принял решение вернуть значительную часть контингента "после того, как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций". "Дело не в победе", — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй усомнился в том, что российские войска покинут Сирию. По его словам, "после прошлых объявлений России о плановом уходе из Сирии не было значительного сокращения боевых сил".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над ИГ в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

В понедельник Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Выступая на российской базе в Хмеймиме, он заявил, что военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.