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    Россия

    Кремль ответил пословицей на заявление Трампа о победе в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (364)

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    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на заявление президента США Дональда Трампа о победе в Сирии и Ираке над "Исламским государством" можно ответить пословицей "поражение - сирота, а у победы много отцов".
    Самолеты ВКС РФ покидают авиабазу Хмеймим в Сирии м
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Кремле ответили на заявление Белого дома о победе США над "Исламским государством" в Сирии.

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин поставил точку в военной операции в Сирии

    "Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он также прокомментировал высказывания о том, что Россия не полностью выведет свои войска из арабской республики. 

    "Да, пункт временного базирования в Хмеймиме и пункт временного базирования в Тартусе продолжают работу. Собственно, так, как об этом говорил президент и верховный главнокомандующий Путин", — сказал Песков.

    Представитель Кремля добавил, что российский лидер принял решение вернуть значительную часть контингента "после того, как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций". "Дело не в победе", — подчеркнул пресс-секретарь.

    Ранее представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй усомнился в том, что российские войска покинут Сирию. По его словам, "после прошлых объявлений России о плановом уходе из Сирии не было значительного сокращения боевых сил". 

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над ИГ в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах. 

    В понедельник Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Выступая на российской базе в Хмеймиме, он заявил, что военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.

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