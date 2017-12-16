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    В мире

    Экс-посла США в РФ Макфола шокировал разговор Трампа и Путина

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    Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что он в шоке от того, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоялся.
    Майкл Макфол
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина не отвечает национальным интересам Америки.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР. Разговор был инициирован американской стороной.

    После разговора Трамп рассказал, что президент России "сказал очень приятные слова" о США в плане экономики.

    "Я в шоке от того, что этот телефонный разговор состоялся… По-моему, этот звонок не представляет национальные интересы США", — заявил Макфол в эфире телеканала MSNBC.

    Кроме того, Макфол посоветовал "уделить внимание тому, что Трамп читает в ежедневном президентском резюме".

    Макфол был послом США в РФ в 2012-2014 годах. Он был включен в санкционный список России с запретом въезда в РФ.

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