Экс-посла США в РФ Макфола шокировал разговор Трампа и Путина

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина не отвечает национальным интересам Америки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР. Разговор был инициирован американской стороной.

После разговора Трамп рассказал, что президент России "сказал очень приятные слова" о США в плане экономики.

"Я в шоке от того, что этот телефонный разговор состоялся… По-моему, этот звонок не представляет национальные интересы США", — заявил Макфол в эфире телеканала MSNBC.

Кроме того, Макфол посоветовал "уделить внимание тому, что Трамп читает в ежедневном президентском резюме".

Макфол был послом США в РФ в 2012-2014 годах. Он был включен в санкционный список России с запретом въезда в РФ.