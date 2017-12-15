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    США не примут предварительных условий для переговоров с КНДР - Тиллерсон

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    По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, США не принимают никакого ослабления режима санкций в качестве предварительного условия.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты не примут предварительных условий для начала переговоров с КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дверь открыта, будем ждать. Тиллерсон по КНДР и Крыму

    "Что касается переговоров, мы не примем предварительных условий. Вы слышали, что другие стороны призывали к "замораживанию в ответ на замораживание" (военной активности и учений — ред.), мы это не принимаем в качестве предварительного условия. Мы не принимаем никакого ослабления режима санкций в качестве предварительного условия, также не принимаем возобновление гуманитарной помощи в качестве предварительного условия", — сказал Тиллерсон журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

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