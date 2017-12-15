наверх
15.12.201712:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    За мгновение до эфира: в США оператор бросил снежком в лицо ведущей

    (обновлено: )194
    Журналистка Эми Дюпон намеревалась выйти в прямой эфир на обочине автомобильного шоссе. За несколько секунд до начала эфира над ней решил подшутить телеоператор.
    Видео телеканала Fox6 News Milwaukee

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В США в штате Милуоки телеведущая местного телеканала FOX6 News Milwaukee вышла в прямой эфир спустя несколько секунда после того, как в нее бросили снежком.

    Журналистка Эми Дюпон намеревалась записать стендап возле автострады, когда оператор телеканала бросил в нее снежок. Несмотря на это, Эми сделала прямое включение со следами снега на лице.

    Курьезное видео телеканал опубликовал на своей странице в Facebook.

    "Не знаю, видите ли вы, что мое лицо все мокрое, но только что мой оператор зарядил мне снежком прямо в лицо. Так что снега тут предостаточно", — сказа ведущая телезрителям.

    Ранее американскую телеведущую программы Daybreak на телеканале KWGN Denver Натали Тисдейл стошнило в прямом эфире. Прямо в студи журналисты решили попробовали чипсы с самым острым в мире сортом перца.

    Смотрите также: Нутрии, спасающиеся от паводка под музыку из "Титаника", взорвали сеть

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу