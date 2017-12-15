За мгновение до эфира: в США оператор бросил снежком в лицо ведущей

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В США в штате Милуоки телеведущая местного телеканала FOX6 News Milwaukee вышла в прямой эфир спустя несколько секунда после того, как в нее бросили снежком.

Журналистка Эми Дюпон намеревалась записать стендап возле автострады, когда оператор телеканала бросил в нее снежок. Несмотря на это, Эми сделала прямое включение со следами снега на лице.

Курьезное видео телеканал опубликовал на своей странице в Facebook.

"Не знаю, видите ли вы, что мое лицо все мокрое, но только что мой оператор зарядил мне снежком прямо в лицо. Так что снега тут предостаточно", — сказа ведущая телезрителям.

Ранее американскую телеведущую программы Daybreak на телеканале KWGN Denver Натали Тисдейл стошнило в прямом эфире. Прямо в студи журналисты решили попробовали чипсы с самым острым в мире сортом перца.

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