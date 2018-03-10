наверх
10.03.201812:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Мемфис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Полиция США
    В США "Санта-Клаус" ограбил банк - СМИ
    17:06 24.12.2016
    120
    Мужчина вошел в банк в маске, изображающей улыбающегося Санта-Клауса, и стал раздавать конфеты людям. После этого он подошел к кассе и передал сотруднику банка записку с требованием отдать ему деньги.
    Происшествие на аттракционах в США. Архивное фото
    Четырнадцать человек пострадали на аттракционе в США
    01:17 04.09.2016
    111
    В Мемфисе посетители парка развлечений, катавшиеся на аттракционе Moonraker, были по неизвестной причине сброшены на землю. Все пострадавшие госпитализированы.
    Полиция США
    На востоке США застрелили полицейского, подозреваемого ищут - СМИ
    10:09 02.08.2015
    150
    Согласно информации, полицейский получил ранения после того, как остановил неизвестного водителя. Сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован, позднее от полученных ранений скончался.
    Полиция США
    В США во время новогоднего вояжа обстреляли клубный автобус
    06:07 02.01.2015
    74
    Инцидент, предположительно, был связан с ссорой одного из пассажиров с посетителями ночного клуба, рядом с которым остановился автобус.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    Полиция Нью-Йорка допросила мужчину, угрожавшего убить полицейских
    04:31 22.12.2014
    38
    Полицейские приехали в дом подозреваемого в городе Мемфис штата Теннесси, допросили его и вскоре отпустили.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги