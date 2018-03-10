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    коллажи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника 
    03:33 18.06.2017
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    У Пинозы тонкое чувство человеческого тела и своеобразное чувство юмора. Он сочетает красивые образы — например, изображения классической греческой скульптуры или снимки из глянцевых журналов — с шокирующими кадрами чуть ли не из порно.
    Великий Instagram комбинатор из Израиля
    Великий Instagram комбинатор из Израиля 
    04:23 29.05.2017
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    Яхав Драйзин выкладывает в Instagram работы, в которых комбинирует изображения на экране своего айфона и повседневные объекты, превращая их в единые коллажи.
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой 
    04:35 30.04.2017
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    Для размещения в сети своих работ дизайнер Шусаку Такаока выбрал Instagram. В последнее время многие дизайнеры используют Instagram в качестве своеобразного микса персонального блога и портфолио.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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