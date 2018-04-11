В мире стартовала операция Faceblock - однодневный бойкот соцсетей

Фото Faceblock

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В среду по всему миру проводится однодневный бойкот социальной сети Facebook, мессенджеров Messenger, WhatsApp и фотосервис Instagram, сообщается на сайте организаторов акции "Операция Faceblock".

Онлайн-протест вызван недавним скандалом из-за утечки данных 87 миллионов учетных записей пользователей Facebook. Накануне основатель социальной сети Марк Цукерберг выступил на сенатских слушаниях в США по этому вопросу.

"Мы хотели организовать какое-то прямое действие, в рамках которого многие люди могли бы сказать, что они любят Facebook, но хотят, чтобы социальная сеть улучшилась. Не использовать платформу в течение дня — это виртуальная акция, которую легко осуществить, но она даст мощный сигнал о том, что мы требуем улучшений", — сказала пресс-секретарь акции Лаура Ульман.

Присоединиться к акции может любой пользователь, выражающий недоверие к социальной сети, и оформить специальным образом обложку своего профиля на Facebook.