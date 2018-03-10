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    Blackberry (смартфон)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Facebook
    СМИ: Facebook стала возможным претендентом на покупку BlackBerry
    11:21 30.10.2013
    6
    Топ-менеджеры компании-производителя мобильных устройств BlackBerry встречались с представителями соцсети Facebook, чтобы обсудить возможность продажи своего бизнеса.
    Гендиректор RIM Торстен Хейнс со смартфон на базе BlackBerry
    BlackBerry продается финансовой компании Fairfax Financial
    21:36 23.09.2013
    15
    Производитель мобильных устройств BlackBerry заключил предварительное соглашение о продаже всех своих активов финансовой компании Fairfax Financial за 4,7 миллиарда долларов.
    Гендиректор RIM Торстен Хейнс со смартфон на базе BlackBerry
    BlackBerry анонсировал бюджетный смартфон Q5 для развивающихся рынков
    19:37 14.05.2013
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    Канадская компания BlackBerry представила бюджетный смартфон Q5, ориентированный на развивающиеся рынки - презентацию устройства на мероприятии BlackBerry Live провел гендиректор компании Торстен Хейнс.
    Алиша Кис
    Американская певица Алиша Кис стала креативным директором BlackBerry
    14:01 31.01.2013
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    "Я стала зависимой от iPhone! Грустно, но это правда. (а ты тоже один из них?)", - написала певица в январе 2012 года на своей странице в соцсети Google+.
    Гендиректор RIM Торстен Хейнс со смартфон на базе BlackBerry
    RIM анонсировала первые смартфоны на базе системы BlackBerry 10
    18:29 30.01.2013
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    RIM анонсировала два аппарата Z10 и Q10: один из них имеет полностью сенсорный интерфейс, а второй в дополнение к чувствительному к прикосновениям дисплею оснащен QWERTY-клавиатурой.
    Владельцы BlackBerry испытывают проблемы со связью
    14:42 21.09.2012
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    Некоторые владельцы смартфонов BlackBerry в Европе, Африке и на Среднем Востоке испытывают проблемы с работой ряда услуг связи, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте компании Research In Motion.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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