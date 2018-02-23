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    Заявление Джобса о приеме на работу со множеством ошибок уйдет с молотка

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    Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.
    Плакат с портретом основателя компании Apple Стива Джобса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Заявление американского предпринимателя Стива Джобса о приеме на работу, написанное в 1973 году, выставят на торгах в Бостоне более чем за 50 тысяч долларов, сообщает аукционный дом RR Auction.

    Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.

    В графе "особые способности" Джобс написал "инженер электронных технологий и инженер-проектировщик". Он также уведомил работодателя, что у него есть водительские права и нет домашнего телефона. В заявлении не указывается, на какую должность претендовал Джобс.

    RR Auction
    Заявление Джобса о приеме на работу

    По данным аукционного дома, "документ находится в очень хорошем состоянии", к нему прилагаются удостоверения подлинности. Заявление будет выставлено на торгах в следующем месяце. Торги пройдут с 8 по 15 марта.

    Стив Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.

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