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    Стив Джобс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Плакат с портретом основателя компании Apple Стива Джобса
    Заявление Джобса о приеме на работу со множеством ошибок уйдет с молотка
    19:00 23.02.2018
    158
    Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.
    Стив Джобс
    В соцсетях напомнили противникам беженцев, что отец Стива Джобса - сириец
    14:57 17.11.2015
    263Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Согласно официальной биографии Стива Джобса, которую написал Уолтер Айзексон, Абдулфаттах Джандали родился и вырос в сирийском городе Хомс, откуда в 1954 году уехал в США для изучения политологии в Висконсинском университете.
    Стив Джобс
    Один из компьютеров Apple, проданный лично Джобсом, выставлен на торги
    07:41 04.11.2014
    79
    Выставленный на продажу компьютер является единственным сохранившимся устройством, которое было продано Джобсом клиенту в принадлежащем семье Стива Джобса гараже.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Плакат с портретом основателя компании Apple Стива Джобса
    Заявление Джобса о приеме на работу со множеством ошибок уйдет с молотка
    19:00 23.02.2018
    158
    Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.
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