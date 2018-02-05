Владельцы iPhone X пожаловались на новый серьезный дефект

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Обладатели флагманского смартфона Apple iPhone X пожаловались на дефект, мешающий принимать звонки. Об этом сообщает портал Digital Trends.

Некоторые пользователи заметили, что во время входящего вызова смартфон не выходит из режима ожидания и не активирует дисплей. Решить проблему можно, восстановив заводские настройки, однако через некоторое время баг снова появляется.

По данным портала, специалисты Apple уже изучают жалобы пользователей.

Смартфон iPhone X поступил в продажу в ноябре. Обладатели модели неоднократно сообщали о дефектах гаджета. Так, поступали жалобы на неисправности в работе экрана, щелчки при сжимании корпуса и на перезагрузку устройства сразу после включения.

Глава Apple Тим Кук ранее заявил о рекордных доходах компании от новой линейки смартфонов. В то же время СМИ сообщают о возможном сокращении производства iPhone X в связи с низкими продажами на ключевых рынках.