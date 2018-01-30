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    Apple вдвое сократит производство iPhone X из-за низких продаж - СМИ

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    Поставщиков комплектующих проинформировали о том, что целевой показатель производства будет снижен в первом квартале 2018 года с 40 миллионов гаджетов до 20 миллионов.
    Старт продаж iPhone X
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Компания Apple вдвое сократит производство iPhone X на три месяца в связи с низкими продажами, сообщает The Nikkei Asian Review.

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    Поставщиков комплектующих проинформировали о том, что целевой показатель производства будет снижен в первом квартале 2018 года с 40 миллионов гаджетов до 20 миллионов. По данным издания, причиной стали низкие продажи смартфона на ключевых рынках — европейском, американском и китайском.

    Отмечается, что производство более дешевых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus останется на ранее запланированном уровне — около 30 миллионов смартфонов.

    iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Покупатели неоднократно сообщали о дефектах новой модели. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране гаджета, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку устройства сразу после включения.

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