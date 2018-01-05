наверх
05.01.201809:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Apple признали уязвимость всех iPhone

    (обновлено: )96
    Специалисты корпорации уже предприняли меры для снижения угрозы "Кризиса" для OS 11.2, macOS 10.13.2, и tvOS 11.2. В ближайшие дни планируется обезопасить браузер Safari от "Призрака".
    Продажа смартфонов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Корпорация Apple предупредила об обнаружении угроз безопасности для большинства своих устройств.

    "Специалисты в области безопасности обнаружили проблемы, известные как "Кризис" (Meltdown) и "Призрак" (Spectre). Данные проблемы угрожают всем современным процессорам и воздействуют практически на все компьютеры и операционные системы. Пострадали все системы Mac и устройства на iOS", — говорится в заявлении компании.

    Apple посоветовала своим клиентам устанавливать программы только из проверенных источников. Специалисты корпорации уже предприняли меры для снижения угрозы "Кризиса" для OS 11.2, macOS 10.13.2, и tvOS 11.2. В ближайшие дни планируется обезопасить браузер Safari от "Призрака".

    Ранее разгневанные американцы подавали иски к Apple из-за замедления работы iPhone.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Главная елка Одессы
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает