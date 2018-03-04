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    В мире

    Назван срок жизни всех iPhone

    (обновлено: )1004
    Компания Apple продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.
    Старт продаж iPhone X
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Средний срок использования устройств от Apple составляет чуть больше четырех лет, заявили эксперты аналитической компании Asymco.

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    Для расчетов они использовали информацию, представленную корпорацией Apple. На данный момент компания продала по всему миру 2,05 миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются, пишет Business Insider.

    Такое количество проданных устройств, отмечается в исследовании, было накоплено в третьем квартале 2013 года, от которого нас отделяет четыре года и три месяца. Это, по мнению экспертов, является средним сроком использования продуктов компании.

    Эксперты замечают, что пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

    Ранее выяснилось, что компания Apple в 2016 году запустила функцию, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы устройств.

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