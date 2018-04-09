Apple представила новую линейку смартфонов iPhone

пресс-служба Apple

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Компания Apple представила в понедельник новинки — iPhone 8 и iPhone 8 Plus в ярко красном цвете в рамках благотворительной кампании Product Red, направленной на сбор денег для лечения ВИЧ и СПИДа, заказ на новинку можно будет оформить уже во вторник, сообщил производитель смартфонов.

Новинка выполнена в ярко-красном алюминиевом корпусе с черной стеклянной поверхностью на передней панели смартфона. Предзаказ на новый телефон можно будет сделать уже во вторник 10 апреля. Новинки по стартовой цене 699 долларов за объем памяти в 64GB поступят в продажу онлайн и в магазинах в США, Канаде, Австралии, материковом Китае и Гонконге, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре и Великобритании уже в пятницу 13 апреля. В Россию и ряд других стран они поступят позднее — в апреле и мае.

пресс-служба Apple iPhone 8 (PRODUCT)RED Special Edition

Участвует в акции и модель iPhone X. Специально для нее создали кожаный ярко-красный кожаный чехол, который можно будет приобрести уже во вторник 10 апреля по цене 99 долларов.

Как сообщили в компании, часть доходов с продажи "красных" новинок пойдет на финансирование грантов международного фонда Global Fund HIV/AIDS. Средства будут использоваться для разработки программ по диагностированию, предотвращению и лечению ВИЧ/СПИД, особое внимание будет уделяться изучению возможности предотвращения передачи опасного вируса от матери ребенку.

Как сообщили в Apple, с 2006 года компания передала фонду более 160 миллионов долларов. Помимо Apple специальную продукцию для благотворительной акции Product Red выпускают, в частности, Nike, Starbucks, Gap, Converse, American Express.

Ранее сообщалось, что компания Apple вдвое сократит производство iPhone X на три месяца в связи с низкими продажами.