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    Акция "Бессмертный полк" проходит в Москве

    (обновлено: )23132
    В Москве тысячи людей идут по центральным улицам колонной с фотографиями родственников — ветеранов, партизан, блокадников и узников концлагерей.
    Видео RT на русском

    В Москве 9 мая проходит шествие "Бессмертный полк", посвященное 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

    Традиционно принять участие в акции могут все желающие. Участники акции идут колонной по центру города с фотографиями родственников — ветеранов, партизан, блокадников и узников концлагерей.

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    Маршрут шествия проходит по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Манежной и Красной площадям. Далее колонна распределяется на Москворецкую набережную и Большой Москворецкий мост.

    Впервые подобное шествие состоялось в 2012 году в Томске, с каждым годом к акции присоединяется все больше городов в России и за рубежом.

    Ранее в Москве состоялся Парад Победы.

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