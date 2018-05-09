Акция "Бессмертный полк" проходит в Москве

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В Москве 9 мая проходит шествие "Бессмертный полк", посвященное 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно принять участие в акции могут все желающие. Участники акции идут колонной по центру города с фотографиями родственников — ветеранов, партизан, блокадников и узников концлагерей.

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Маршрут шествия проходит по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Манежной и Красной площадям. Далее колонна распределяется на Москворецкую набережную и Большой Москворецкий мост.



Впервые подобное шествие состоялось в 2012 году в Томске, с каждым годом к акции присоединяется все больше городов в России и за рубежом.

Ранее в Москве состоялся Парад Победы.