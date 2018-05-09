РИА Новости Украина

9-го мая в третьем крупнейшем городе Чехии, Остраве, состоится акция "Бессмертный полк". О том, почему нельзя забывать трагический события Второй мировой войны, Sputnik поговорил с одним из организаторов акции, председателем Городского совета Чешско-российского сообщества Карелом Шестаком (Karel Šesták).

Организация любого мероприятия требует много сил и времени. Почему вы взялись за проведение "Бессмертного полка"? В чем для вас его смысл?

— То, что мы хотим сказать походом "Бессмертного полка", написано в нашем письме гражданам города. Мы проводим "Бессмертный полк" под девизом "Никто не будет забыт, ничто не будет забыто".

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Это потому, что мы на собственном опыте видим, как некоторые круги пытаются искажать и менять историю и буквально не стыдятся во всеуслышание лгать о ходе и итогах Второй мировой войны и освободительных боях.

Как война затронула вашу семью?

— Война напрямую затронула несколько наших семей. Моя жена Тамара Галынина родом из Сталинграда, сегодняшнего Волгограда, где она ребенком пережила Сталинградскую битву. Ее отец в результате ранений был отправлен на пенсию, а мать работала в нескольких военных лазаретах.

Моя семья тоже вынесла из войны тяжелый опыт. Отец, будучи молодым рабочим, был отправлен в Германию на принудительные работы. Также много наших друзей потеряло в войне своих ближайших родственников. Поэтому наш марш самопроизвольный и абсолютно серьезный.

cz.sputniknews.com/KAREL ŠESTÁK Акция "Бессмертный полк" в Остраве, Чехия

Среди организаторов сразу несколько сообществ и объединений. Не сложно ли было объединиться и скоординировать работу?

— Совместная организация марша вместе с другими обществами не вызывает у нас затруднений. Скорее наоборот, поскольку мы принимаем участие в мероприятиях друг друга, которые в течение года организуем.

Идею о проведении "Бессмертного полка" начали воплощать в жизнь члены Остравского русского дома три года назад. Тогда по примеру акций в России к Памятнику Освободителей в садах Коменского в Остраве пришло несколько участников организации. Нас в тот раз было двенадцать, с вручную сделанными плакатиками с именами и фотографиями наших родственников, которые воевали против фашистской Германии в Великой Отечественной войне. Потом к нам, т.е. к Городскому совету Чешско-российского общества, обратились с письменным призывом присоединиться к этой акции в следующем году.

Мы с удовольствием приняли предложение и обратились к другим обществам и союзам, где мы нашли полную поддержку. Поэтому в прошлом году мы провели первый настоящий марш от Памятника Освободителям перед Новой ратушей в центре города. Нас пришло около 100, и у транспаранта "Бессмертный полк" мы несли портреты тех, кто при освобождении города погиб. Постепенно мы добавляли портреты и тех бойцов, которые войну пережили и впоследствии восстанавливали наш город и Чехословацкую республику…

Мы нашли и сына члена экипажа танка №051 Николая Ивасюка, который в этом году примет участие в марше вместе с нами. Танк, который первым переехал через заминированный мост, спасенный ценой собственной жизни Милошем Сикорой (Miloš Sýkora), теперь и сам является памятником у моста в Силезской Остраве (район города Острава. Чтобы попасть в Остраву, 1-му Чехословацкому армейскому корпусу было необходимо перебраться через реку, однако мост через нее был заминирован. По легенде, один из местных жителей, Милош Сикора, перерезал провода у взрывного устройства под мостом, чтобы освободители могли переправиться, но когда он возвращался обратно к себе, его застрелили немцы. Тем не менее проезд был освобожден, и первым на мост въехал танк №051. Позднее танк установили на постамент недалеко от моста в качестве памятника – Ред.).

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Какое количество участников вы ожидаете? Примут ли участие молодежь и ветераны?

— В этом году мы ожидаем более высокое количество участников, чем в прошлом. Люди придут и из отдаленных городов и поселений – Карвины, Фридека-Мистека, Оломоуца, Опавы и т.д.

Ветеранов с нами, к сожалению, не будет, поскольку они умерли. Воспоминания о них остались у нас всех глубоко в памяти.

Вы не опасаетесь критики и провокаций?

— Провокаторы могут объявиться, сегодня их немало. Но поскольку мы выполнили предписание и предупредили о своей акции, с нами в контакте находится городская полиция, которая будет наблюдать за порядком и разбираться на месте с возможными провокациями.