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    Порошенко: миссия "Бессмертного полка" - участие в гибридной войне

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (314)

    (обновлено: )20617
    Во время акции "Первая минута мира" в Киеве президент заявил, что "даже "Бессмертный полк" РФ рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России".
    Петр Порошенко во время акции Первая минута мира
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Акция "Бессмертный полк" может являться частью гибридной войны, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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    УНИАН
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    "Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран", — заявил Порошенко во вторник в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения. При этом он добавил, что понимает желание украинцев почтить память их дедов и прадедов, которые завоевали победу во Второй мировой войне.

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    "Но должен еще раз предостеречь наших соотечественников, которые не до конца разобрались во всех нюансах лукавой московской политики… Они думаю не о вас и о вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновьей любви к вашим героическим предкам", — добавил президент.

    В Украине 8 мая в четвертый раз отмечали как День памяти и примирения. Эту дату учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, в Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

    Акция "Бессмертный полк" — шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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    Напомним, 2015 года Верховная Рада изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

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