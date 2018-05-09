Порошенко: миссия "Бессмертного полка" - участие в гибридной войне

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Акция "Бессмертный полк" может являться частью гибридной войны, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран", — заявил Порошенко во вторник в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения. При этом он добавил, что понимает желание украинцев почтить память их дедов и прадедов, которые завоевали победу во Второй мировой войне.

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"Но должен еще раз предостеречь наших соотечественников, которые не до конца разобрались во всех нюансах лукавой московской политики… Они думаю не о вас и о вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновьей любви к вашим героическим предкам", — добавил президент.

В Украине 8 мая в четвертый раз отмечали как День памяти и примирения. Эту дату учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, в Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Акция "Бессмертный полк" — шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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Напомним, 2015 года Верховная Рада изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".