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    Захарченко сообщил о планах спецслужб по срыву "Бессмертного полка" в Украине

    Тема:

    День Памяти и День Победы в Украине (158)

    (обновлено: )35140
    По информации экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко, с апреля 2018 года "организаторы мероприятий в регионах уже взяты на контроль, рассматривается возможность их задержания накануне празднования Дня Победы для "проведения воспитательных бесед".
    Акция Бессмертный полк в Киеве. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко сообщил о планах властей сорвать шествие "Бессмертный полк". Как написал Захарченко в Facebook, власть напугана тем, что организаторы акции намерены "вывести на улицы более миллиона граждан".

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    По его словам, готовятся провокации против участников и волонтеров движения. Он также отметил, что Служба безопасности Украины "расценивает акцию "Бессмертный полк" как протестную, а приглашение выйти 9 мая на улицу — как "разжигание межнациональной розни".

    "С апреля 2018 года организаторы мероприятий в регионах уже взяты на контроль. Рассматривается возможность их задержания накануне празднования Дня Победы для "проведения воспитательных бесед", а по факту — для запугивания и дезориентации других активистов", — подчеркнул Захарченко.

    Бывший глава МВД призвал правоохранителей "не выполнять преступные приказы", а участников акции  — фиксировать нарушения со стороны СБУ.

    Ранее сообщалось, что Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк". Акция "Бессмертный полк" проводится в Украине в День Победы, который отмечают 9 мая. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в своем Facebook уже объявил об акции "Бессмертная дивизия".

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