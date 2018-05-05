Захарченко сообщил о планах спецслужб по срыву "Бессмертного полка" в Украине

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко сообщил о планах властей сорвать шествие "Бессмертный полк". Как написал Захарченко в Facebook, власть напугана тем, что организаторы акции намерены "вывести на улицы более миллиона граждан".

По его словам, готовятся провокации против участников и волонтеров движения. Он также отметил, что Служба безопасности Украины "расценивает акцию "Бессмертный полк" как протестную, а приглашение выйти 9 мая на улицу — как "разжигание межнациональной розни".

"С апреля 2018 года организаторы мероприятий в регионах уже взяты на контроль. Рассматривается возможность их задержания накануне празднования Дня Победы для "проведения воспитательных бесед", а по факту — для запугивания и дезориентации других активистов", — подчеркнул Захарченко.

Бывший глава МВД призвал правоохранителей "не выполнять преступные приказы", а участников акции — фиксировать нарушения со стороны СБУ.

Ранее сообщалось, что Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк". Акция "Бессмертный полк" проводится в Украине в День Победы, который отмечают 9 мая. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в своем Facebook уже объявил об акции "Бессмертная дивизия".