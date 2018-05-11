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    Культура

    Вера Брежнева поздравила Меладзе с юбилеем трогательным фото

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    Для поздравления супруга с днем рождения Вера Брежнева выбрала их совместную черно-белую фотографию. Известному продюсеру Константину Меладзе исполнилось 55 лет.
    Вера Брежнева в кожаном купальнике
    Фото instagram.com/ververa

    КИЕВ, 11 мая- РИА Новости Украина. Знаменитая певица опубликовала поздравления своему мужу и продюсеру Константину Меладзе, которому в пятницу исполнилось 55 лет.

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    "Сегодня 55", — написала исполнительница в своем Instagram, поставив иконку "сердечка".

    В качестве иллюстрации Вера выбрала их с Константином совместное фото.

    Фото instagram.com/ververa
    Вера Брежнева и Константин Меладзе

    Напомним, что Брежнева и Меладзе зарегистрировали свой брак в США в октябре 2015 года, хотя пару связывают более длительные отношения.

    Ранее певица выкладывала совместные фотографии с Контантином Меладзе. Снимки были сделаны во время съемок новогоднего концерта на российском "Первом канале", где братья Константин и Валерий Меладзе впервые спели со своими женами Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой.

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