Вера Брежнева поздравила Меладзе с юбилеем трогательным фото

Фото instagram.com/ververa

КИЕВ, 11 мая- РИА Новости Украина. Знаменитая певица опубликовала поздравления своему мужу и продюсеру Константину Меладзе, которому в пятницу исполнилось 55 лет.

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"Сегодня 55", — написала исполнительница в своем Instagram, поставив иконку "сердечка".

В качестве иллюстрации Вера выбрала их с Константином совместное фото.

Фото instagram.com/ververa Вера Брежнева и Константин Меладзе

Напомним, что Брежнева и Меладзе зарегистрировали свой брак в США в октябре 2015 года, хотя пару связывают более длительные отношения.

Ранее певица выкладывала совместные фотографии с Контантином Меладзе. Снимки были сделаны во время съемок новогоднего концерта на российском "Первом канале", где братья Константин и Валерий Меладзе впервые спели со своими женами Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой.