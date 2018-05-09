В акции "Бессмертный полк" в Москве участвуют более 1 млн человек

Видео RT на русском Акция "Бессмертный полк" проходит в Москве Более 1 миллиона человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общественная акция "Бессмертный полк" — шествие, во время которого люди несут фотопортреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной Войне.

"В Москве по состоянию на 18.00 более 1 миллиона россиян принимают участие в шествии "Бессмертный полк", — сказала Волк.

По ее словам, акция продолжается.

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