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    В акции "Бессмертный полк" в Москве участвуют более 1 млн человек

    (обновлено: )11440
    Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в акции общественной "Бессмертный полк" в Москве принимают участие более миллиона человек.
    Участники акции Бессмертный полк в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Акция Бессмертный полк в Москве
    Видео RT на русском
    Акция "Бессмертный полк" проходит в Москве
    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Более 1 миллиона человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Общественная акция "Бессмертный полк" — шествие, во время которого люди несут фотопортреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной Войне.

    "В Москве по состоянию на 18.00 более 1 миллиона россиян принимают участие в шествии "Бессмертный полк", — сказала Волк.

    По ее словам, акция продолжается.

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