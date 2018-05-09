В акции "Бессмертный полк" в Москве участвуют более 1 млн человек

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Более 1 миллиона человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Общественная акция "Бессмертный полк" — шествие, во время которого люди несут фотопортреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной Войне.
"В Москве по состоянию на 18.00 более 1 миллиона россиян принимают участие в шествии "Бессмертный полк", — сказала Волк.
По ее словам, акция продолжается.
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