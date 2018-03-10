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    Boeing 757

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Самолеты в аэропорту Домодедово
    Вoeing аварийно сел в "Домодедово" из-за трещины в стекле - источник
    14:28 25.09.2014
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    В "Домодедово" приземлился Boeing 757, выполнявший рейс из Новосибирска в Барселону, предварительно, из-за образовавшейся трещины в стекле кабины пилотов.
    Самолет
    Экипаж самолета Boeing ослепили лучом лазерной указки в Омске
    07:27 25.06.2014
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    Проверка на месте происшествия показала, что самолет, совершавший рейс "Монастир (Тунис) - Омск", при заходе на посадку был ослеплен лучом лазерной указки зеленого цвета за пять километров до взлетно-посадочной полосы.
    Боинг-757 American Airlines (Американские авиалинии)
    American Airlines отменила часть рейсов из-за проблем c креслами
    10:37 05.10.2012
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    Авиакомпания American Airlines была вынуждена отменить около 100 рейсов в четверг и пятницу из-за необходимости модифицировать механизм крепления пассажирских кресел в самолетах Boing 757.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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