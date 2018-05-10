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    Россия

    В Москве напали на посольство Латвии

    (обновлено: )16921
    Незарегистрированная партия "Другая Россия" признала, что ее члены "забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве", выразив протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана.
    Нападение на посольство Латвии в Москве
    Телеканал 360

    КИЕВ, 10 мая – РИА Новости Украина. Нападение на здание посольства Латвии произошло в Москве 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

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    "Нападение на посольство Латвии произошло в Москве. Латвия подаст ноту министерству иностранных дел России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства. Такие провокации недопустимы, России необходимо действовать соответственно", — написал Ринкевич в Twitter.

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    Незарегистрированная партия "Другая Россия" накануне сообщила, что ее члены "забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве", отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступавшего за возвращение русскоязычного школьного образования.

    Комментариев российских правоохранительных органов на этот счет пока не поступало. 

    Линдерман был задержан во вторник на остановке общественного транспорта людьми в масках. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полиция безопасности завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний.

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    Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

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