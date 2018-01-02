Латвийское телевидение закрывает представительство в России

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Латвийское телевидение закрывает свое представительство в России, сообщил в интервью радио Baltkom председатель правления телеканала Иварc Белте.

"Это исключительно решение самого телеканала", — добавил он.

Корреспондент канала в Москве Виктория Тереньтьева также сообщила изданию "Открыто! Газета", что корпункт Латвийского телевидения в России закрывается, а ее отзывают на родину.

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"Этот вопрос не в моей компетенции. В любом случае, я очень благодарна за то, что мне выдался шанс поработать в России, предложат поработать там снова — соглашусь не раздумывая. Даже монетку в Москва-реку, чтобы вернуться, когда уезжала, бросила", — сказала журналист.

Латвийское общественное телевидение включает в себя финансируемые из госбюджета страны телеканалы LTV1 и LTV7.

Ранее сотрудник российской телекомпании "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии. "ТВ Центр" выразила недоумение в связи с задержанием своего сотрудника, который находился в Риге в частной поездке.