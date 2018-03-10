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    Ferrari

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Освящение 100 Ferrari в Германии. Видео
    Освящение 100 автомобилей Ferrari в Германии 
    02:57 18.07.2016
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    Владельцы дорогостоящих автомобилей прибыли в немецкий городок Фульда на ежегодную встречу. Перед традиционным 170-километровым автопробегом священник освятил дорогие машины.
    ДТП в Москве
    Сгоревшее в центре Москвы после ДТП Ferrari 
    04:27 16.10.2015
    528
    По предварительным данным, водитель Ferrari на большой скорости не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя автомашинами. Водитель дорогой иномарки скрылся с места ДТП.
    ДТП в Москве
    В центре Москвы после аварии сгорело Ferrari, водителя скрылся с места ДТП
    02:21 16.10.2015
    241
    По предварительным данным, водитель Ferrari на большой скорости не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя автомашинами.
    Формула-1. Архивное фото
    Экс-пилот "Формулы-1" Уэббер попал в больницу после аварии на гонках
    08:36 01.12.2014
    61
    Австралиец Уэббер, находившийся за рулем Porsche, столкнулся с Ferrari Крессони.
    Дубай
    Автопробег в Дубае со второй попытки попадет в Книгу рекодров Гиннесса
    11:30 30.11.2014
    121
    В праздничном параде приняли участие автомобили 58 различных марок, включая роскошные Bugatti, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и Aston Martin. Колонну возглавили суперкары, стоящие на службе в полиции Дубая.
    Доллары
    Британец купил на аукционе автомобильный номер за $810 тыс
    12:16 28.11.2014
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    Владельцем знака "25 O" стал продавец автомобилей Ferrari Джон Коллинс. Его дочь встретила новость с меньшим энтузиазмом.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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