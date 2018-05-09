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    Путин: РФ не позволит перечеркнуть подвиг советского народа

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    По словам президента России, который выступил на Параде Победы в Москве, "подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть".
    Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и Холокоста, сейчас пытаются перечеркнуть и переврать историю, Россия не позволит этого сделать, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

    Парад Победы в Москве 9 мая 2018 года
    РИА Новости
    Парад Победы в Москве

    В Москве 9 мая проходит Парад Победы на Красной площади, на котором присутствует Путин.

    "Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого, никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других", — сказал президент РФ.

    По его словам, в России понимают серьезность угроз, стоящих перед миром, война — вызов самой жизни: "Война — всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедиях двух мировых войн из уроков истории. Они не дают нам ослепнуть, за новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты, эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз", — сказал Путин на параде в честь Дня Победы.

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    Он подчеркнул, что всем странам необходимо осознать, что мир очень хрупок. "Его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга", — добавил он.

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    Накануне Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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