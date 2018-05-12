Приходько о Козловском: может, пора провести ревизию званий?

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, до 2014 года активно работавшая в России, возмущена выступлением своего коллеги Виталия Козловского в Москве на концерте ко Дню Победы. По ее словам, поездка в РФ — лишь один из многих спорных эпизодов в биографии скандального певца.

Ранее стало известно, что 9 мая Козловский принял участие в концерте, посвященном Дню Победы, который прошел на центральной площади московского района Солнцево. Сам певец заявил, что не сожалеет о выступлении в российской столице и назвал себя патриотом Украины.

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"Когда он фотографировался и пел дифирамбы Неле Штепе (экс-мэру Славянска — Ред.) — все молчали. Когда он говорил, что не знает, кто начал войну, — все молчали. Спел на концерте 9.05.2018 в Москве — все проснулись. Ну, слава Богу, конечно, но я не об этом. Вот объясните мне, как так — человек, если так о Козловском можно выразиться, поддерживает коллаборантку Штепу, не знает, кто с кем воюет, развлекает оккупантов — заслуженный артист Украины, и человек, отказавшийся от всех связей с Россией, ездит на фронт с концертами и помощью, спускается в окопы и блиндажи к нашим воинам — Заслуженный Артист Украины", — написала Приходько на своей странице в Facebook.

Артистка интересуется, почему государство не реагирует на такие прецеденты.

"Да, я про себя. Почему я должен быть в одном "клубе" с ним, Лободой, всякими там Лорак и Повалий, которые вообще "народные"? Может в конце концов время начать масштабную ревизию званий и наград? Ведь так везде: Юрий Шухевич, сын Главного командира УПА Романа Шухевича, многолетний узник советских лагерей, зрение там потерял — Герой Украины и председатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко — тоже Герои Украины. Ну как так? Сколько все это может продолжаться?"- отмечает Анастасия Приходько.

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Ранее в СМИ сообщили, что во Львове отменили концерт Виталия Козловского, запланированный на 18 мая, якобы после его выступления 9 мая в РФ.