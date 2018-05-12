Вятрович о трагической судьбе украинцев в дивизии СС "Галичина"

Вторая мировая война для Украины — война народа, который был разделен и который был обречен воевать за чужие интересы, дивизия СС "Галичина" — пример того, как немцы использовали украинцев в качестве пушечного мяса, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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По его словам, если посмотреть на Вторую мировую войну с точки зрения украинца, то она предстает в совершенно другой оптике, чем когда мы смотрим на нее с точки зрения американца, британца и тем более россиянина.

"Ведь эта война для Украины — война безгосударственного народа, который был разделен, который, к сожалению, был обречен воевать за чужие интересы. И дивизия СС "Галичина" — пример того, что немцы использовали украинцев, как пушечное мясо для того, чтобы они воевали за чужие интересы", — заявил Вятрович в эфире телеканала ZIK.

Он подчеркнул, что Вторая мировая война — трагическая страница украинской истории.

"Ведь те ребята, которые вступали в дивизию СС "Галичина", верили в то, что буквы СС означают сечевые стрельцы, а им об этом говорили в разного рода пропагандистских выпадах. Они верили в это, но в тот же момент они становились инструментами чужих интересов", — отметил историк.

Он отмечает, что самая большая трагедия Второй мировой войны заключается в том, что те украинцы, которые надевали немецкую форму и считали, что таким образом они ведут борьбу за независимость для Украины, вынуждены были убивать украинцев, носивших форму Красной армии, которые тоже считали, что именно они освобождают Украины.

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"Это судьба безгосударственного народа. Поэтому именно с такой точки зрения мы должны говорить о Второй мировой войне. Мы должны говорить и о миллионах украинцев, воевавших на стороне Красной армии, о 250 000 украинцев, которые боролись в разных формациях Третьего Рейха, о 120 000 украинцах, которые боролись в Войске Польском, и о десятках тысяч украинцев в британской, канадской и других армиях, как о тех, которые, отстаивая чужие интересы, часто были вынуждены убивать друг друга", — подчеркнул Вятрович.

Он отметил, что главный урок для нынешней Украины и украинцев: мы должны защищать свое государство.

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"Ибо имея свое государство, мы будем теми, кто является субъектом в политике, и будем теми, кто не вынужден убивать друг друга", — резюмировал глава Института национальной памяти.

Напомним, в конце апреля во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС "Галичина".