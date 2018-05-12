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    Вятрович о трагической судьбе украинцев в дивизии СС "Галичина"

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    Глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что во время Второй мировой войны разделенный украинский народ был обречен воевать за чужие интересы.
    Канал на Youtube ZIK

    Вторая мировая война для Украины — война народа, который был разделен и который был обречен воевать за чужие интересы, дивизия СС "Галичина" — пример того, как немцы использовали украинцев в качестве пушечного мяса, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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    По его словам, если посмотреть на Вторую мировую войну с точки зрения украинца, то она предстает в совершенно другой оптике, чем когда мы смотрим на нее с точки зрения американца, британца и тем более россиянина.

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    "Ведь эта война для Украины — война безгосударственного народа, который был разделен, который, к сожалению, был обречен воевать за чужие интересы. И дивизия СС "Галичина" — пример того, что немцы использовали украинцев, как пушечное мясо для того, чтобы они воевали за чужие интересы", — заявил Вятрович в эфире телеканала ZIK.

    Он подчеркнул, что Вторая мировая война — трагическая страница украинской истории.

    "Ведь те ребята, которые вступали в дивизию СС "Галичина", верили в то, что буквы СС означают сечевые стрельцы, а им об этом говорили в разного рода пропагандистских выпадах. Они верили в это, но в тот же момент они становились инструментами чужих интересов", — отметил историк.

    Он отмечает, что самая большая трагедия Второй мировой войны заключается в том, что те украинцы, которые надевали немецкую форму и считали, что таким образом они ведут борьбу за независимость для Украины, вынуждены были убивать украинцев, носивших форму Красной армии, которые тоже считали, что именно они освобождают Украины.

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    "Это судьба безгосударственного народа. Поэтому именно с такой точки зрения мы должны говорить о Второй мировой войне. Мы должны говорить и о миллионах украинцев, воевавших на стороне Красной армии, о 250 000 украинцев, которые боролись в разных формациях Третьего Рейха, о 120 000 украинцах, которые боролись в Войске Польском, и о десятках тысяч украинцев в британской, канадской и других армиях, как о тех, которые, отстаивая чужие интересы, часто были вынуждены убивать друг друга", — подчеркнул Вятрович.

    Он отметил, что главный урок для нынешней Украины и украинцев: мы должны защищать свое государство.

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    "Ибо имея свое государство, мы будем теми, кто является субъектом в политике, и будем теми, кто не вынужден убивать друг друга", — резюмировал глава Института национальной памяти. 

    Напомним, в конце апреля во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС "Галичина". 

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