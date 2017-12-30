"Пусть ваши руки-крюки поотсыхают!" Виталию Козловскому разбили машину

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Неизвестные разбили стекло в автомобиле украинского певца Виталия Козловского.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

facebook.com/VitaliyKozlovskiy/ Виталию Козловскому разбили стекла в авто

"Благодарю ублюдков за то, что хоть маленькое окошко разбили, а не соседнее, то, что побольше! К счастью, в салоне ничего не было и сволочи кроме вреда, нанесенного мне, для себя ничего не приобрели. Возможно, волею судьбы эти злодеи увидят этот пост, поэтому в случае прочтения ими хочу сказать — пусть ваши руки-крюки поотсыхают!" — написал певец.

facebook.com/VitaliyKozlovskiy/ Виталию Козловскому разбили стекла в авто

Ранее Государственная исполнительная служба при Министерстве юстиции запретила певцу Козловскому выезд за границу до 1 января 2099 года. Решение объяснили тем, что тот нарушал авторские права и не выполнял судебные решений в пользу Украинской музыкальной издательской группы, которой Игорь Кондратюк передал права на управление бывшим репертуаром певца.