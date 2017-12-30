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30.12.201712:55
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    Культура

    "Пусть ваши руки-крюки поотсыхают!" Виталию Козловскому разбили машину

    (обновлено: )21610
    Певец был очень расстроен происшествием с его автомобилем, но порадовался, что хулиганы разбили лишь маленькое стекло и не добрались до большого.
    Виталию Козловскому разбили стекла в авто
    facebook.com/VitaliyKozlovskiy/

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Неизвестные разбили стекло в автомобиле украинского певца Виталия Козловского.

    Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

    facebook.com/VitaliyKozlovskiy/
    Виталию Козловскому разбили стекла в авто

    "Благодарю ублюдков за то, что хоть маленькое окошко разбили, а не соседнее, то, что побольше! К счастью, в салоне ничего не было и сволочи кроме вреда, нанесенного мне, для себя ничего не приобрели. Возможно, волею судьбы эти злодеи увидят этот пост, поэтому в случае прочтения ими хочу сказать — пусть ваши руки-крюки поотсыхают!" — написал певец.

    facebook.com/VitaliyKozlovskiy/
    Виталию Козловскому разбили стекла в авто

    Ранее Государственная исполнительная служба при Министерстве юстиции запретила певцу Козловскому выезд за границу до 1 января 2099 года. Решение объяснили тем, что тот нарушал авторские права и не выполнял судебные решений в пользу Украинской музыкальной издательской группы, которой Игорь Кондратюк передал права на управление бывшим репертуаром певца.

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