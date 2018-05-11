Для русскоязычных работы нет. Новый языковой абсурд Ницой

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На работу только с экзаменом

Скандальная писательница и общественный деятель Лариса Ницой разразилась очередной идеей по поводу украинского языка. По ее мнению, граждан Украины необходимо обязать сдавать экзамен по государственному языку. Сертификат на знание украинского языка должен быть обязательным условием для устройства на работу.

По ее мнению, сдать экзамен и получить сертификат на знание языка не составит никаких трудностей даже для русскоязычных украинцев.

"Пришел в специальный пункт, прошел тесты, как на управление автомобилем, получил сертификат. Это совсем не радикально. Мы это должны были сделать 27 лет назад, потому что так в каждой стране. Так каждая цивилизованная страна себя защищает. Государственный язык у них стоит на высоком уровне", — отметила писательница.

При этом Ницой привела в пример Польшу.

"Украинцы приезжают в Польшу и учат польский язык. В Польше учатся миллионы иностранных студентов, но все они учатся на польском языке. Польша говорит всем: не нравится — учитесь в другой стране. Телевидение у них польское, печатные СМИ на польском языке, все образование — на польском. У них нет потребности сейчас ставить вопрос – что там с польским языком?" – заявила Ницой.

Также в своем Facebook Ницой выдала очередной гневный пост, в котором заявила, что в Украине на каждом шагу происходит дискриминация украиноязычных граждан.

"Вместо усиления украинского государственного языка, Гриневич (министр образования — ред.) при поддержке властей делает все, чтобы не допустить звучание украинского языка в полную силу. Если раньше в противовес украинскому языку на одну ступень поднимали русский язык, то теперь нашли новую формулу — это языки национальных меньшинств. Их стали ставить на одну ступень с государственным. А когда вокруг языков национальных меньшинств тоже закрутился скандал — нашли еще выход. Языки коренных народов. Их на одну ступень с украинским. Чтобы не дай бог украинский язык в Украине не был главным", — пришла к умозаключению одиозная Ницой.

Собственно для Ницой подобные высказывания — не в новинку. Ранее она устроила скандал и швырнула в кассира одного из магазинов мелочью за то, что сотрудница разговаривала с ней на русском языке. До этого Ницой возмущалась рисунками рыбок на стенах детской больнице в Киеве — у персонажей были русские имена — и предлагала властям Киева снести памятники Ломоносову, Пушкину и Горькому в городском метро. При этом она возмущалась широким использованием русского языка в Киеве и назвала русскоязычных "тамбовцами".

Русскоязычных — бить батогами

Наряду с Ницой, известны своими резкими заявлениями по поводу русского и украинского языков скандальная ВО "Свобода". Так, бывший нардеп Рады, "свободовец" Игорь Мирошниченко заявлял, что учителей за общение на русском языке нужно бить батогами.

"Знаете, я сторонник методов не только пряника, но и батога. Наверное, финансово можно мотивировать — так, как это делает Жебривский. Нет вопросов, но должна быть жесткая ответственность за нарушение языкового законодательства. По моему твердому убеждению… если госслужащий не пользуется украинским языком он нарушает закон", — заявлял он в эфире одного из телеканалов.

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На вопрос журналистки, как перебороть ситуацию, когда в украинских украиноязычных школах повсюду слышна русская речь, Мирошниченко заявил, что "иногда можно обратиться и к батогу". По его словам, "если в украиноязычной школе учителя позволяют себе говорить на русском, то они показывают плохой пример детям".

А вот бывший депутат Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион уже делала заявления, созвучные идеям Ницой. В частности, она предлагала и лишить русскоязычных украинцев права на образование и работу.

"Он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) защищает "русскоязычное население". Мы на них абсолютно не должны обращать внимания – мы должны упрямо делать свое дело. Это граждане Украины, которые должны выполнять закон. А закон – это 10-я статья Конституции Украины. А если ты не выполняешь закон, ты не должен получать образование, работу. До каких пор мы еще будем обращать внимания на каких-то странных людей, которые никак не могут интегрироваться в украинское общество?" — заявляла Фарион.

В свою очередь масла в огонь подлил глава Черниговской областной организации ВО "Свобода" Руслан Андрийко. Он решил продолжить эту темы и вовсе обозвал русскоязычных украинцев "тупыми". По его мнению, тупость человека заключается в неспособности выучить украинский язык.

"Человек, который живет годами в Украине и не может выучить украинский язык — тупорылый человек. Человека стоит лишать работы и учебы, не потому что он русскоязычный, а потому что тупой…" — написал Андрийко на своей странице в Facebook.

Гетто и бытовые скандалы

Пожалуй, один из самых громких скандалов в расколотом языковым вопросом обществе произошел после предложения украинского рок-музыканта Олега Скрипки "согнать в гетто" всех русскоязычных. По мнению музыканта, те, кто не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ и социально опасны.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", — заявлял музыкант.

Но после волны общественного возмущения Скрипка неожиданно отказался от своих слов, заявив, что это "политические штуки".

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Отметим, что на бытовом уровне крайне болезненный языковой вопрос чаще всего приводит к травле, дракам или увольнениям. В Киеве в одном из отделений "Новой почты" сотрудница, по информации одного из клиентов, в "категорической форме" отказалась переходить в разговоре на украинский язык, заявив, что ради кого-то изучать его не собирается. Впоследствии работницу уволили.

Во Львове на Пасху львовянина Радко Мокрика избили другие посетители кафе за то, что он пожаловался на российскую музыку. По словам Мокрика, в заведении играла российские песни "Ласковый май" и "Медуза". Он дважды пожаловался на это персоналу, а после этого собрался уходить, как на него набросились несколько других постетилей этого бара, которые оказались туристами из Киева.

Не так давно одна из крупнейших сетей супермаркетов разместила в своем тернопольском магазине перевод на русский язык рекламной полиграфии, обещающей 15-процентную скидку на все товары. Русский язык в рекламе вызвал шквал возмущения у тернопольцев.

Ранее тернопольские копы станцевали в ресторане под запрещенного в городе и стране Олега Газманова, да еще и под песню "Офицеры", в которой поется "За Россию и свободу до конца". Видео было сделано очевидцами в заведении и тут же вызвало взрыв негодования в соцсетях. Позже начальник облуправления полиции Александр Богомол подтвердил, что танцевали под Газманова работники его ведомства. Однако, по его словам, вышло недоразумение: во время празднования дня рождения гостья заказала украинскую версию песни, текст которой является "достаточно патриотичным", но вместо нее начал звучать российский оригинал. Богомол заверил, что полицейские поняли свою ошибку и "теперь отправятся на 2 месяца в АТО". Также по факту неэтичного поведения сотрудников начато служебное расследование.