На митинге в центре Москвы задержали порядка 300 человек

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Около 300 человек задержали на несанкционированной акции в Москве, решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом", — сказал собеседник агентства.

Мэрия Москвы предлагала провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но Алексей Навальный, один из организаторов, все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушения закона, а детский отбудсмен Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.