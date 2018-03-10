Дмитрий Песков пояснил, что Путин как главнокомандующий всегда посещает крупные учения и в данном случае его поездка на учения "Запад-2017" не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением.
Один из пострадавших госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Двое после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение.
Согласно информации источника в экстренных службах региона, водителем автобуса, попавшего в ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленобласти, в результате которого госпитализированы 14 человек, оказался гражданин Украины.
Сообщается, что "по предварительным данным, в результате автоаварии в Ленинградской области пострадали 22 человека", "все пострадавшие доставлены в больницу города Выборга", "состояние восьмерых оценивается как тяжелое".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".