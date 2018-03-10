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    Ленинградская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Националисты штурмуют суд в Одесской области
    Хроника 18 сентября: столкновения в Одессе, взрыв в центре Луганска, Путин на учениях
    09:38 19.09.2017
    569
    Накануне Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине, в центре Луганска произошел мощный взрыв, к тому же стало известно, что Украина выкупит свои евробонды на $1,576 млрд.
    Путин на учениях Запад-2017
    Путин с чаем и биноклем понаблюдал за учениями "Запад-2017" 
    07:59 19.09.2017
    899"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин побывал в Ленинградской области на учениях "Запад-2017". На полигоне "Лужский" он проинспектировал действия военных РФ и Белоруссии.
    Военные учения в Ленинградской области
    Путин прибыл на учения "Запад-2017"
    14:50 18.09.2017
    517
    Дмитрий Песков пояснил, что Путин как главнокомандующий всегда посещает крупные учения и в данном случае его поездка на учения "Запад-2017" не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением.
    Здание МИД Украины
    МИД прокомментировал ситуацию с пострадавшими украинцами в ДТП в РФ
    13:39 15.04.2017
    321
    Один из пострадавших госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Двое после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение.
    ДТП в Ленобласти, в котором пострадали украинцы
    Возросло число травмированных в ДТП в РФ, при котором пострадали украинцы
    11:13 15.04.2017
    271
    После столкновения на 23-м километре автодороги "Луга - Апраксин Бор" грузовика с микроавтобусом пострадали 19 человек, 10 находятся в больницах, девяти медицинская помощь оказана амбулаторно.
    ДТП в Ленобласти, в котором пострадали украинцы
    Граждане Украины пострадали в крупном ДТП в Ленинградской области
    04:11 15.04.2017
    251
    По информации местных властей, все пострадавшие - дорожные рабочие. В больнице сообщили, что среди пострадавших трое граждан Украины, а также граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
    Спасатели МЧС РФ. Архивное фото
    Под Петербургом из озера достали вертолет и два тела
    21:38 14.05.2016
    1765
    Частный вертолет Eurocopter AF-350 с бортовым номером RA-259 утром в субботу упал в озеро Суходольское в Приозерском районе Ленобласти в 20 метрах от берега.
    Скорая помощь в РФ
    В РФ на автобусной остановке прогремел взрыв, есть жертвы
    18:39 01.05.2016
    2965
    Согласно информации, 1 мая 2016 года трое жителей деревни Паша Волховского района Ленинградской области в ходе распития алкогольных напитков подорвали ручную гранату.
    Погоня за пьяными на БТР в России. Видео
    Погоня за пьяными на БТР в России 
    19:50 07.02.2016
    978
    Сотрудники ГИБДД задержали в Кингисеппском районе Ленинградской области двух нетрезвых мужчин, которые пытались скрыться на бронетранспортере. Погоню за подозреваемыми и их задержание сняли на видео.
    Тушение огня сотрудником МЧС РФ
    Пожар на складе в Ленинградской области потушен
    14:25 31.01.2016
    47
    Сообщение о пожаре на складе в поселке Котлуши поступило утром в воскресенье, площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров. Позже площадь увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.
    В Ленинградской области горит 10 тыс кв метров склада
    В Ленинградской области горит 10 тыс кв метров склада
    11:05 31.01.2016
    105
    Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 7.38, площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров. Позже площадь увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.
    В Ленинградской области туристический автобус столкнулся с грузовиком
    ДТП в Ленобласти РФ с участием украинца 
    21:52 30.01.2016
    252
    Туристический автобус, где находились 36 человек, столкнулся с грузовиком в Выборгском районе Ленинградской области. Водителем автобуса оказался гражданин Украины.
    На трассе Скандинавия в Лениградской области в ДТП попал туристический автобус
    Водитель попавшего в ДТП в РФ автобуса является гражданином Украины - источник
    17:12 30.01.2016
    284
    Согласно информации источника в экстренных службах региона, водителем автобуса, попавшего в ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленобласти, в результате которого госпитализированы 14 человек, оказался гражданин Украины.
    Спасатели МЧС РФ
    В ДТП с автобусом в Ленобласти РФ пострадали 22 человека
    14:41 30.01.2016
    76
    Сообщается, что "по предварительным данным, в результате автоаварии в Ленинградской области пострадали 22 человека", "все пострадавшие доставлены в больницу города Выборга", "состояние восьмерых оценивается как тяжелое".
    Скорая помощь в РФ
    В РФ произошло ДТП с участием 18 машин
    16:11 03.01.2016
    449
    Согласно информации, около 11.00 во Всеволожском районе на Новоприозерском шоссе по направлению движения от поселка Лемболово в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух автомашин.
    Медведь
    Медведь напал на беременную девушку в РФ
    07:58 21.09.2015
    386
    По предварительным данным, медведь пришел в данный район в поисках пищи - там на окраине полей был урожай желудей. Хищник случайно забрел в населенный пункт.
    Актер Михаил Светин
    В РФ скончался актер Михаил Светин
    11:14 30.08.2015
    746
    Актера прооперировали, но его состояние оценивалось как тяжелое, он был переведен в реанимацию. По данным некоторых СМИ, Светин был госпитализирован с дачи с диагнозом "инсульт".
    ДТП на железнодорожном переезде. Архивное фото
    В России поезд столкнулся с автобусом: трое погибших
    15:06 15.04.2015
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    В Ленинградской области в Выборгском районе на железнодорожном переезде произошло столкновение рейсового автобуса с поездом. Пострадали все люди, находившиеся в автобусе, три человека погибли.
    Александр Дрозденко
    Ленобласть поможет Симферопольскому району отпраздновать День Победы
    19:30 10.04.2014
    18День Победы в Украине
    Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион станет куратором Симферопольского района и окажет ему организационную и практическую помощь, в том числе в праздновании Дня Победы.
    Российский ВУЗ
    Вузы Ленобласти могут выделить 80 бюджетных мест абитуриентам из Крыма
    11:43 24.03.2014
    19Присоединение Крыма к РФ
    Вузы Ленинградской области готовы предоставить 80 бюджетных мест для выпускников школ Крыма, которые захотят получить высшее образование в регионе.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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