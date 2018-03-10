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Тег
Ставрополь
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Власти города сообщили, что первоначально после взрыва из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе 15 детей. По последним данным, спасателям пришлось эвакуировать около 130 человек.
Мощный взрыв произошел в жилой многоэтажке в Ставрополе
01:45 20.12.2017
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На месте происшествия работают оперативные службы. Крушение произошло недалеко от станицы Суворовская.
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По прогнозам министерства сельского хозяйства, ущерба от нашествия вредителей избежать не удастся, однако он не будет катастрофичным.
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15:24 14.05.2014
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Ставрополье направит 300 тонн продовольствия жителям Крыма
15:12 13.03.2014
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Обострение ситуации в Крыму
Жители Ставрополья собрали 300 тонн продовольствия для жителей Крыма. В настоящее время на территории автономной республики уже находится группа депутатов краевой думы.
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15:39 07.03.2014
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Обострение ситуации в Крыму
"На митинг пришло очень много людей, около 11 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль взорвался возле здания ГИБДД в российском Пятигорске
19:29 27.12.2013
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Автомобиль взорвался неподалеку от здания ГИБДД в Пятигорске, есть пострадавшие.
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16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
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08:15 09.03.2018
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15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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