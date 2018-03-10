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    Ставрополь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Скорая помощь. Архивное фото
    Взорвавший гранату в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидирован
    03:10 20.12.2017
    228
    Власти города сообщили, что первоначально после взрыва из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе 15 детей. По последним данным, спасателям пришлось эвакуировать около 130 человек.
    МЧС России. Архивное фото
    Мощный взрыв произошел в жилой многоэтажке в Ставрополе
    01:45 20.12.2017
    195
    Глава города Андрей Джатдоев сообщил, что первоначально ЧП определили как взрыв бытового газа, однако вскоре переквалифицировали в противозаконные действия.
    Легкомоторный самолет. Архивное фото
    В РФ разбился легкомоторный самолет: есть жертвы
    12:17 13.12.2015
    538
    На месте происшествия работают оперативные службы. Крушение произошло недалеко от станицы Суворовская.
    На Ставрополье обрушилось крупнейшее за 30 лет нашествие саранчи
    На Ставрополье обрушилось крупнейшее за 30 лет нашествие саранчи 
    22:14 31.07.2015
    492
    По прогнозам министерства сельского хозяйства, ущерба от нашествия вредителей избежать не удастся, однако он не будет катастрофичным.
    Санаторий. Архивное фото
    Санаторий Семашко прекратил работу из-за многомиллионных долгов
    15:24 14.05.2014
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    Санаторий имени Семашко в ставропольском городе Кисловодск прекратил прием отдыхающих из-за многомиллионных долгов по зарплате и ЖКХ.
    Волонтеры раздают продовольствие. Архивное фото
    Ставрополье направит 300 тонн продовольствия жителям Крыма
    15:12 13.03.2014
    10Обострение ситуации в Крыму
    Жители Ставрополья собрали 300 тонн продовольствия для жителей Крыма. В настоящее время на территории автономной республики уже находится группа депутатов краевой думы.
    Митинг в поддержку жителей Крыма
    Около 11 тысяч человек пришли на митинг в поддержку Крыма в Ставрополе
    15:39 07.03.2014
    10Обострение ситуации в Крыму
    "На митинг пришло очень много людей, около 11 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
    Автомобиль российской полиции. Архивное фото
    Автомобиль взорвался возле здания ГИБДД в российском Пятигорске
    19:29 27.12.2013
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    Автомобиль взорвался неподалеку от здания ГИБДД в Пятигорске, есть пострадавшие.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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