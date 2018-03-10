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    Ставропольский край

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Автомобили Скорой помощи в РФ
    На Ставрополье в результате ДТП погибли 9 человек
    04:44 07.08.2016
    219
    По информации представителя управления ГИБДД РФ, около часа ночи водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Scorpio в Кочубеевском районе.
    Полиция
    Боевики устроили серию взрывов у отдела полиции в РФ
    12:06 11.04.2016
    1544
    На ОВД Новоселицкого района попытались напасть двое боевиков. Одного из них сотрудники полиции уничтожили на КПП, второй совершил самоподрыв. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
    Штурмовик Су-25
    В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25, пилот погиб
    21:49 29.02.2016
    573
    Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе, разрушений нет. Для расследования причин падения самолета в Министерстве обороны создана специальная комиссия.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Питбули насмерть загрызли ребенка в Ставропольском крае РФ
    12:57 27.10.2015
    399
    Сообщается, что когда ребенок спал, его мать ненадолго отлучилась из дому, чтобы забрать из школы старшую дочь. В это время мальчик проснулся и самостоятельно вышел на улицу, где на него напали содержащиеся во дворе две собаки.
    Наручники
    Житель Ессентуков три года прожил с умершей матерью
    15:29 26.10.2015
    732
    В то же время мужчина по доверенности продолжал получать за мать ежемесячную пенсию в размере 16 тысяч рублей (около 6 тыс грн).
    На Ставрополье обрушилось крупнейшее за 30 лет нашествие саранчи
    На Ставрополье обрушилось крупнейшее за 30 лет нашествие саранчи 
    22:14 31.07.2015
    492
    По прогнозам министерства сельского хозяйства, ущерба от нашествия вредителей избежать не удастся, однако он не будет катастрофичным.
    ДТП на трассе
    Двое украинцев пострадали в ДТП в Ставропольском крае - МИД
    13:04 24.07.2015
    161
    Микроавтобус, в котором ехали 11 пассажиров, врезался в грузовик, совершавший разворот на трассе Светлоград - Буденовск. Всего повреждения получили четыре человека.
    Военнослужащий со снарядом
    Россия проводит учения с использованием РСЗО "Торнадо-Г" и гаубиц
    09:45 10.03.2015
    458
    В Ставропольском крае России начались учения артиллеристов, которые будут использовать реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы и артиллерийские орудия.
    Спецподразделения РФ
    Режим контртеррористической операции отменен в Ставропольском крае
    14:23 05.10.2014
    147
    Режим контртеррористической операции в Кировском районе Ставропольского края на границе с Кабардино-Балкарией отменен, угроз террористической направленности нет, сообщает оперативный штаб региона.
    На месте проведения спецоперации. Архивное фото
    В одном из районов Ставрополья введен режим контртеррористической операции
    09:52 05.10.2014
    261
    Силовики РФ ввели режим контртеррористической операции в Кировском районе Ставропольского края не границе с Кабардино-Балкарией из-за угрозы проникновения боевиков из республики, сообщает оперативный штаб в Ставрополье.
    Беженцы из Украины
    Ставрополье открывает пункты для беженцев
    18:13 18.06.2014
    698Спецоперация на востоке Украины
    Граничащие с Ростовской областью районы Ставропольского края начали открывать пункты временного размещения беженцев из Украины, сообщили РИА Новости представители администраций районов.
    Оружие
    Беглый контрабандист из Украины пойман на нарушении ПДД в РФ
    13:32 28.11.2013
    7
    Сотрудники Госавтоинспекции РФ задержали на Ставрополье беглого контрабандиста оружия из украинской колонии, остановив его за нарушение правил дорожного движения.
    В Ставрополье спасена собака, которая упала в люк две недели назад
    15:10 09.09.2013
    18
    Ставропольским спасателям в понедельник удалось вытащить собаку, упавшую две недели назад в открытый люк ливневой канализации, своим воем она не давала спать по ночам жителям окрестных домов.
    В больнице
    Двое детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Ставрополье
    10:12 06.08.2013
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    Специалисты оценивают как тяжелое состояние двух детей, которые попали в больницу после ДТП с автобусом в Ставропольском крае. Погиб один человек, еще 17 попали в больницу.
    Автобус перевернулся в Ставропольском крае
    После ДТП на Ставрополье госпитализированы 17 человек
    10:04 06.08.2013
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    Семнадцать пассажиров автобуса, перевернувшегося на Ставрополье, по уточненным данным, сейчас находятся в больнице. Часть из них обратилась в медучреждение позже.
    Автобус перевернулся в Ставропольском крае
    Автобус на Ставрополье мог перевернуться по вине водителя
    09:56 06.08.2013
    12
    Водитель перевернувшегося на Ставрополье автобуса мог не заметить новую кольцевую развязку, что, возможно, стало причиной ДТП. Техническое состояние транспорта вряд ли могло стать причиной ЧП.
    Автобус перевернулся в Ставропольском крае
    В ДТП с автобусом в Ставропольском крае в РФ пострадало 29 человек
    09:50 06.08.2013
    14
    Число пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло во вторник ночью в Ставропольском крае, возросло до 29 человек, из них четверо детей. Для родственников пострадавших открыт телефон "горячей линии".
    Аварийная посадка легкомоторного самолета в Ставропольском крае
    Рухнувший на Ставрополье Ан-2 сгорел
    11:35 15.05.2013
    7
    Самолет Ан-2, в среду потерпевший крушение в Ставропольском крае, сгорел, командир воздушного судна погиб. Самолет был арендован СПК "Свобода" села Чернолесское Новоселицкого района для сельскохозяйственных работ.
    Аварийная посадка легкомоторного самолета в Ставропольском крае
    Самолет Ан-2 разбился в Ставропольском крае
    10:41 15.05.2013
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    "Предположительно, на борту было два человека. Один из них погиб, судьба второго неизвестна", - сказал собеседник агентства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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