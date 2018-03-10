Сообщается, что когда ребенок спал, его мать ненадолго отлучилась из дому, чтобы забрать из школы старшую дочь. В это время мальчик проснулся и самостоятельно вышел на улицу, где на него напали содержащиеся во дворе две собаки.
Силовики РФ ввели режим контртеррористической операции в Кировском районе Ставропольского края не границе с Кабардино-Балкарией из-за угрозы проникновения боевиков из республики, сообщает оперативный штаб в Ставрополье.
Число пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло во вторник ночью в Ставропольском крае, возросло до 29 человек, из них четверо детей. Для родственников пострадавших открыт телефон "горячей линии".
Самолет Ан-2, в среду потерпевший крушение в Ставропольском крае, сгорел, командир воздушного судна погиб. Самолет был арендован СПК "Свобода" села Чернолесское Новоселицкого района для сельскохозяйственных работ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".