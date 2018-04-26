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    В Днепре мотоциклист влетел в маршрутку с пассажирами

    (обновлено: )198
    ДТП с участием мотоциклиста и маршрутного автобуса произошла утром в четверг в Днепре. В результате удара мотоцикл выбросило на тротуар, мужчина госпитализирован.
    ДТП с участием мотоцикла и маршрутки в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мотоциклист в четверг врезался в маршрутку на улице Макарова в Днепре, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает Информатор.

    ДТП произошло около 9:00.

    "Маршрутное такси двигалось по Макарова в сторону улицы Строителей. При повороте на Фабрично-заводскую в ее задний правый бампер влетел мотоциклист на Suzuki, который двигался навстречу. В результате удара мотоцикл выбросило на тротуар", — говорится в сообщении.

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    По словам очевидцев, у мужчины раскололся шлем, изо рта шла кровь, но спасло его то, что он был полностью одет в кожаную экипировку.

    dp.informator.ua
    ДТП с участием мотоцикла и маршрутки в Днепре

    В момент столкновения в маршрутке были пассажиры, однако обошлось без травмированных.

    "Водитель маршрутки пытался выполнить маневр с нарушением правил дорожного движения, что видно по расположению автомобиля", — пишет издание.

    Ранее в четверг внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем в Одессе, пострадала женщина.

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