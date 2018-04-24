В Бахмуте авто военных врезалось в маршрутку

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Бахмуте Донецкой области произошло ДТП при участии автомобиля военных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской правозащитной группы Юрий Асеев.

"Автомобиль, перевозивший пожитки военных на погрузку к жд.станции, врезался в маршрутку. Жертв вроде бы нет…", — написал Асеев.

Юрий Асеев, facebook На месте ДТП в Бахмуте

Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более 10 получили травмы разной степени тяжести. В городе был объявлен траур по погибшим.