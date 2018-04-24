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    Происшествия

    В Бахмуте авто военных врезалось в маршрутку

    (обновлено: )110
    Сообщается, что автомобиль, который перевозивший вещи военнослужащих на погрузку к железнодорожной станции, врезался в маршрутку.
    На месте ДТП в Бахмуте
    Юрий Асеев, facebook

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Бахмуте Донецкой области произошло ДТП при участии автомобиля военных.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской правозащитной группы Юрий Асеев.

    "Автомобиль, перевозивший пожитки военных на погрузку к жд.станции, врезался в маршрутку. Жертв вроде бы нет…", — написал Асеев.

    Юрий Асеев, facebook
    На месте ДТП в Бахмуте

    Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более 10 получили травмы разной степени тяжести. В городе был объявлен траур по погибшим. 

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