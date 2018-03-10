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Между участниками торговой блокады Донбасса и полицией произошел конфликт: первые говорят о задержании "автобуса с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте", в полиции обвинили их в блокировании автобуса с сотрудниками ТЭС.