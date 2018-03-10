По информации пресс-центра штаба АТО, с апреля по июнь 2014 года диверсанты под руководством жителя Бахмута совершали на территории Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и "отжимали" автомобили.
По данным ведомства, полицейские, которые обеспечивают надзор за дорожным движением, остановили для проверки легковой автомобиль, в котором обнаружили две гранаты РГД-5, два ножа, пять сигнальных ракет и два шумовых пакета.
По словам главы областной полиции, в настоящее время дороги разблокированы, "поезда двигаются". Полиция занимается расследованием стычки, а оценку законности действий правоохранителей должна дать прокуратура, добавил Аброськин.
Между участниками торговой блокады Донбасса и полицией произошел конфликт: первые говорят о задержании "автобуса с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте", в полиции обвинили их в блокировании автобуса с сотрудниками ТЭС.
Согласно информации, во время проверки возник конфликт с народным депутатом Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".