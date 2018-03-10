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    Бахмут

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Мины в зоне АТО
    Под Бахмутом женщина подорвалась на растяжке, когда пасла коров
    20:10 13.11.2017
    224
    В полиции сообщили, что потерпевшая наткнулась на растяжку в поле, когда пасла коров, 54-летняя женщина госпитализирована.
    Под Бахмутом разбили памятник погибшим бойцам АТО
    Под Бахмутом разбили памятник погибшим бойцам АТО
    20:53 25.08.2017
    924
    Согласно информации, памятник украинским военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого был установлен 20 октября 2016 силами волонтеров, военнослужащих, а также представителями власти Бахмута.
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР
    В Бахмуте полиция раскрыла диверсионно-разведывательную группу ДНР 
    03:45 23.04.2017
    296Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По информации пресс-центра штаба АТО, с апреля по июнь 2014 года диверсанты под руководством жителя Бахмута совершали на территории Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и "отжимали" автомобили.
    Блокада Донбасса. Парасюк о скандальных событиях. Видео
    Парасюк о "манипуляторе" Аброськине и "двуликом" Порошенко 
    10:21 16.03.2017
    1570"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк обратился с речью с редута под Бахмутом Донецкой области. По его словам, участники блокады Донбасса не намерены расходиться.
    Семен Семенченко. Архивное фото
    Семенченко раскрыл детали конфликта участников блокады с полицией
    19:16 17.02.2017
    660Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Нардеп Семен Семенченко сообщил, что мужчина, которого полиция пыталась задержать за якобы незаконное оружие, проходил службу в батальоне "Донбасс".
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута: полиция окружила редут в Курдюмовке Донецкой области
    Полиция взяла под контроль все дороги рядом с Бахмутом
    17:48 17.02.2017
    1284Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По данным ведомства, полицейские, которые обеспечивают надзор за дорожным движением, остановили для проверки легковой автомобиль, в котором обнаружили две гранаты РГД-5, два ножа, пять сигнальных ракет и два шумовых пакета.
    Владимир Парасюк
    Парасюк заявил, что блокирование ж/д путей близ Бахмута продолжается
    22:37 07.02.2017
    700Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В данный момент штаб блокады Донбасса планирует, какая следующая железнодорожная ветка будет заблокирована, сообщил внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР. Архивное фото
    Аброськин объявил о прекращении железнодорожной блокады близ Бахмута
    16:53 07.02.2017
    2453Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам главы областной полиции, в настоящее время дороги разблокированы, "поезда двигаются". Полиция занимается расследованием стычки, а оценку законности действий правоохранителей должна дать прокуратура, добавил Аброськин.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Парасюк о визите к полицейскому в больницу: взял 10 человек и бананы, а его нет
    12:08 07.02.2017
    1498"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Народный депутат настаивает, что в ходе конфликта с полицейским не избивал его. По его словам, узнав, что правоохранитель попал в больницу, решил навестить "бедного человека".
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Полиция vs участники торговой блокады Донбасса 
    23:18 06.02.2017
    1119Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Между участниками торговой блокады Донбасса и полицией произошел конфликт: первые говорят о задержании "автобуса с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте", в полиции обвинили их в блокировании автобуса с сотрудниками ТЭС.
    Кадры с места стычек спецназа и участников блокады Донбасса. Видео
    Кадры с места стычек полиции и участников блокады Донбасса 
    23:03 06.02.2017
    3557Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Участники торговой блокады в Донбассе заявляют о стычках с полицией в районе Бахмута Донецкой области. Народный депутат Семен Семенченко разместил видео разборок.
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Аброськин о стычках под Бахмутом: полиция действовала в пределах компетенции
    22:32 06.02.2017
    1028Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам главы донецкой полиции, неустановленные лица в балаклавах заблокировали проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Дорога позже была разблокирована.
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Участники блокады Донбасса сообщили об избиении спецназом
    21:58 06.02.2017
    2255Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам участников железнодорожного блокирования, спецназ применил резиновые дубинки и слезоточивый газ. Оружие было снято с предохранителей, добавили они.
    Произошла перепалка, но никто никого не бил. Комментарий Парасюка. Видео
    "Произошла перепалка, но никто никого не бил". Комментарий Парасюка 
    17:58 06.02.2017
    531"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что не бил полицейского в Донецкой области, подобные сообщения он считает провокациями, направленными на дискредитацию блокады Донбасса.
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    На месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского
    20:00 05.02.2017
    1308Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Согласно информации, во время проверки возник конфликт с народным депутатом Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских.
    Ж/д блокада под Бахмутом: электрички вне запрета. Видео
    Ж/д блокада под Бахмутом: электрички вне запрета 
    15:37 02.02.2017
    1211Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Участники блокады железной дороги в Луганской области заявили, что перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута в Донецкой области. Электрички в Курдюмовку они обещают пропускать.
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Полиция поднята по тревоге из-за блокирования ж/д переезда под Бахмутом
    13:54 02.02.2017
    2762Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В четверг утром правоохранители получили сообщение от дежурного на станции Бахмут о том, что около 50 человек остановили тепловоз и с помощью машин перекрыли движение на железнодорожном переезде.
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Торговая блокада Донбасса: перекрытие ж/д переезда под Бахмутом 
    13:33 02.02.2017
    689Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Участники блокады железной дороги в Луганской области заявили, что перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута в Донецкой области. Сейчас устанавливается палатка на редуте.
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Экс-бойцы АТО и волонтеры заблокировали ж/д переезд вблизи Бахмута
    13:10 02.02.2017
    1022Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как сообщили в "Штабе блокады торговли с оккупантами", железнодорожный переезд перекрыт силами ветеранов, общественных активистов и волонтеров. В настоящее время устанавливается палатка.
    В Бахмуте протестующие перекрыли центральную улицу
    В прифронтовом Бахмуте протестующие жители перекрыли дорогу
    14:16 21.06.2016
    464Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Жители райцентра требуют возобновить водоснабжение одного из микрорайонов города. Протестующие заблокировали движение троллейбусного транспорта по улице Мира.
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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