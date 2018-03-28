Стереть язык. Климкин хочет поменять кириллицу на латиницу

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Латинизация Украины УНИАН Кто кого? Климкин и международная арена

Глава МИД Украины Павел Климкин в очередной раз "отличился" своими неоднозначными высказываниями.

На этот раз Климкин предложил своим подписчикам в соцсетях подискутировать на предмет перехода Украины на латиницу.

По словам Климкина, в понедельник он поговорил с представителями стран Центральной Европы, среди которых были журналисты, писатели и бывшие политики "о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе".

При этом он заявил, что цель нынешней украинской власти — "формирование украинской политической нации". Однако тут же заметил, что нужно "работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет".

"Я абсолютно убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от постсоветскости. Только в таком случае это будет цельный, самодостаточный и успешный проект", — написал министр у себя Facebook.

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После этого Климкин призвал своих подписчиков подискутировать на тему возможного введения в Украине латиницы.

"Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", — обратился к украинцам глава украинского МИД.

Бурные обсуждения

Пост Климкина вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Правда, большинство пользователей соцсетей восприняли идею с латинизацией критично, назвав ее абсурдной затеей.

Многие высказали опасения, что такой переход для украинской культуры будет очень болезненным. Латинизация алфавита приведет к потере культурного наследия и к полному разрыву связи поколений.

И как, например, украинскую классику переводить на латиницу? Кто этим займется и найдутся ли читатели — задались вопросами в соцсетях.

"Идея с латиницей. Сразу возникает вопрос: а Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко писали свои тексты латиницей или кириллицей? Давайте сделаем их произведения недоступными следующим поколениям? Какое в этом сохранение культурного наследия? И что останется?", — пишет политолог Алексей Якубин у себя в Facebook.



Принтскрин страницы Алексея Якубина в Facebook

В то же время пользователь Василий Киевский отмечает, что, например, Шевченко значительную часть своего наследства вовсе оставил на русском.

Некоторые пользователи считают, что такой переход нужно было делать в 1920 году, а теперь уже поздно. Слишком много всего переводить: ни ресурсов, ни кадров для этого нет.

"Переходить надо было в 1920 году, когда еще с украинской культуры ничего не было создано. Теперь уже поздно. Слишком много всего переводить — ни ресурсов, ни кадров для этого нет", — пишет Andriy Movchan.

Комментарии пользователей Facebook об инициативе Павла Климкина перейти на латиницу

А эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский иронически напоминает, что подобная инициатива была у властей еще в 17 веке.

"И когда у вас возникнет вопрос "как глубоко деградировала страна?" вспомните эту инициативу XVII века: Идея переложить украинский на латиницу появилась в XVII веке, а уже в 1834-м наш языковед Иосиф Лозинский предложил "абецадло" — латинские буквы украинского языка на базе польского алфавита. Впрочем, наиболее известна инициатива чешского слависта Иосифа Иречека, которую он предложил в 1859 году. Его азбука опиралась на чешское правописание с несколькими польскими буквами. Планировалось, что переход на этот алфавит позволит украинскому языку стать более современным и уйти от церковнославянского и российского влияния", — пишет Землянский у себя в Facebook.

Принтскрин страницы Валентина Землянского в Facebook

При этом пользователи сомневаются, что идея перехода на латиницу найдет поддержку в широких кругах.

Опыт других стран

Разговоры о введении латиницы оживились в Украине после событий в Крыму и с началом войны в Донбассе. Предполагалось, что латинизация алфавита отдалит Украину от всего того, что ее связывает с РФ. Появилось даже общественное движение Latynka.tak. Однако тогда эта идея не получила широкой общественной поддержки.

Со времени развала СССР многие бывшие советские республики отказались от кириллицы, но далеко не все успешно. В некоторых странах параллельно с латиницией до сих пор сохраняется и кириллица.

В феврале 2018 года президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики.

До Казахстана переход на латиницу осуществили Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова.

Так, Узбекистан принял решение об отказе от кириллицы в 1993 году. И хотя официальные органы власти пользуются именно латиницей, многие люди до сих пор на практике используют кириллицу. Более того, государственные СМИ часто используют именно кириллицу. Однако в школах обучение идет латиницей. Из-за этого часто возникает путаница.

Молдова отказалась от кириллицы в 1989 году. Страна стала пользоваться алфавитом, почти идентичным румынскому. Исключением является непризнанное Приднестровье и Гагаузия. Последняя официально перешла на латиницу в 1996 году, однако параллельно сохраняется там и кириллица.

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Сербия. В стране до сих пор пользуются двумя шрифтами — кириллическим и латиницей. Вопрос каким алфавитом пользоваться до сих пор остается дискуссионным. С одной стороны, переход на латиницу должен был бы облегчить интеграцию на Запад, а с другой — кириллица является частью национальной идентичности.

Босния и Герцеговина и Черногория. На официальном уровне в этих странах закреплено два алфавита. За кириллицу выступают тамошние сербы. Но официальную коммуникацию оба государства ведут латиницей.

По материалам из открытых источников интернет