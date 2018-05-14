"Московско-жидовская власть". Разгорелся новый антисемитский скандал

На кадрах Владимир Москаль называет действующую власть в Украине "московско-жидовской". Он говорит, что еврейских детей с детства учат, кто враг и как его уничтожать. При этом, по его мнению, если изолировать 50 самых богатых евреев, то войн не будет.

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"Четыре года тянется спектакль не украинской власти, а правильно интерпретировать — московско-жидовской власти… (…) Владимир Вятрович открывает исторические правдивые документы… После прихода большевиков во власти от 70 до 95 процентов были евреи, которые с сокрушительным упорством уничтожали нации и народы", — заявляет Москаль на видео, которое выложил в соцсетях Долинский.

Ранее в понедельник консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец был отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования после сообщений о том, что он размещал в социальных сетях антисемитские публикации.