наверх
14.05.201817:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Московско-жидовская власть". Разгорелся новый антисемитский скандал

    Тема:

    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме (7)

    (обновлено: )69254
    Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выложил на своей странице в Facebook видео антисемитского выступления мэра города Сколе во Львовской области Владимира Москаля.
    facebook.com/eduard.dolinsky

    На кадрах Владимир Москаль называет действующую власть в Украине "московско-жидовской". Он говорит, что еврейских детей с детства учат, кто враг и как его уничтожать. При этом, по его мнению, если изолировать 50 самых богатых евреев, то войн не будет.

    Василий Марущинец
    Какой нацизм? Как дипломаты-антисемиты "прославляют" Украину

    Читайте также: Соцсети: оказалось, нацист работает консулом Украины в Гамбурге!

    "Четыре года тянется спектакль не украинской власти, а правильно интерпретировать — московско-жидовской власти… (…) Владимир Вятрович открывает исторические правдивые документы… После прихода большевиков во власти от 70 до 95 процентов были евреи, которые с сокрушительным упорством уничтожали нации и народы", — заявляет Москаль на видео, которое выложил в соцсетях Долинский.

    Ранее в понедельник консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец был отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования после сообщений о том, что он размещал в социальных сетях антисемитские публикации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже. Европу поразил новый теракт