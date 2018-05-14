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    Аналитика и комментарии

    Какой нацизм? Как дипломаты-антисемиты "прославляют" Украину

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    Скандал в МИДе: консул в Германии оказался антисемитом (5)

    (обновлено: )657121
    Украина в очередной раз угодила в антисемитский скандал, однако на этот раз — уже международного масштаба из-за скандальных заявлений консула Украины в Гамбурге. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Василий Марущинец

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Скандал с консулом в Германии

    Очередной антисемитский скандал разгорелся в Украине уже не на уровне публичных высказываний националистов, а куда выше. Так, известный блогер Анатолий Шарий в своем видеоблоге сообщил, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает с 2013 года на своей закрытой странице в Facebook публикации антисемитского характера.

    Скришот из видео Анатолия Шария

    В частности, Марущинец, размещает посты со словами "Слава Украине, смерть антифашистам", "жиды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи жидов и мокселей", "проходя мимо сиониста, дай ему в морду с размаха штыком и прикладом", "бей кацапов, хазаров — реж" и называет евреев "чертоизбранными". Также консул призывает расправляться с поляками и венграми, отвоевывать у Польши и Венгрии территории и отрицает Холокост. 

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    Скришот из видео Анатолия Шария

    Василий Марущинец
    Василий Марущинец / Facebook
    Как консул Украины в Гамбурге оказался нацистом
    При этом, как отметил блогер, в друзьях у скандального консула множество украинских дипломатов, которым доступны публикации Марущинца, однако они на них или никак не реагировали или даже лайкали. В частности, Шарий сообщил, что генеральному консулу Украины в Гамбурге Оксане Тарасюк было известно об антисемитских высказываниях своего подчиненного. 

    В украинском МИД в ответ на появившуюся информацию заявили, что проверяют данные и озвучат результаты. Министр иностранных дел Павел Климкин в свою очередь заявил, что ведомство открыло дисциплинарное производство.

    "Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", − написал Климкин в Twitter.

    Не уволят и не посадят

    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина
    Скандалы и конфликты - визитная карточка МИД Украины

    Обнародование скандальных публикаций консула произвело в интернете эффект разорвавшейся бомбы. На странице Климкина в Facebook пользователи забросали министра гневными комментариями и вопросами о дальнейшем судьбе дипломата-антисемита. При этом скандал с Марущинцом совпал с визитом в Киев министра экономики ФРГ Петера Альтмайера.

    Блогер Максим Бужанский отметил, что публикации консула тянут на статью о разжигании ксенофобии и межнациональной розни, однако дипломату за скандальные высказывания ничего не будет.

    "А я наш обыватель, местный. Который на днях прочел, что одесского полицейского отстранили от работы за то, что он как то не так отозвался о Майдане. Согласен, с Майданом вышло так, что о нём действительно, или никак, или хорошо. А с консулом как? У консула статья. Разжигание ксенофобии и межнациональной розни. Может есть еще какая то, что то в духе- намеренное причинение ущерба имиджу государства, или что то в этом роде, не знаю. Давайте посмотрим, как его не уволят, и за что его не посадят. Хотя история, проста, как пень. Взломали пацана, сто процентов. Уж очень они уязвимые. К взлому", — прокомментировал Бужанский.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
    Кризис – ничто, имидж – все. Заявление Климкина и другие скандалы

    По мнению юриста Андрея Портнова, власти после такого международного скандала уже должны были уволить консула, открыть уголовное производство и принести публичные извинения. 

    "А может в МИДе, Генеральной прокуратуре и СБУ плохо расслышали расистские, ксенофобские и антисемитские призывы, назначенного из Киева консульского сотрудника? Или может он не очень интересен, потому что он там изображён в вышиванке? Или вы делаете вид, что раз это показал Анатолий Шарий, то надо по обыкновению планово морозиться? Вы должны немедленно уволить его, очень быстро расформировать и ликвидировать консульство, отправить в отставку всю вертикаль кураторов консульских учреждений МИДа и профильного заместителя министра, начать уголовное производство, предъявить подозрение, избрать фигуранту меру пресечения, принести публичные извинения и устроить в его ближайшем кругу жёсткую бурю в пустыне", — отметил Портнов.

    Инцидент с послом в Кувейте

    Наряду с этим, антисемитские высказывания в украинском дипломатическом корпусе — не редкость. Не так давно в скандал попал посол Украины в Кувейте Владимир Толкач, который взялся на просторах интернета рассуждать о том, как правильно по-украински называть евреев.

    "Когда по-украински говорить жид стало оскорбительно? По-польски жид, по-немецки иуда, в конце концов иудей", — написал Толкач на своей странице в Facebook.

    Фото со страницы Владимира Петрова в Facebook

    Скандальный комментарий не прошел незамеченным у пользователей соцсети, однако от Министерства иностранных дел никакой реакции не последовало.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Волошин: национализм неминуемо скатывается к антисемитизму

    Примечательно, что после того, как 2 мая на "Марше украинского порядке" в Одессе, организованного националистическими организациями, глава местного "Правого сектора" Татьяна Сойкина призвала "очистить Украину от евреев", в МИД заявили о провокациях, которые "часто инспирированы кремлевским режимом".

    "Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях", — заявляли в министерстве.

    В МИДе утверждали, что "подобные позорные провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который пытается расшатать политическую ситуацию и еще раз бросить на Украине тень антисемитизма".

    По данным материалов открытых источников интернет

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