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    Общество

    В Тернополе националисты прошлись маршем за традиционную семью

    (обновлено: )13113
    Около трех тысяч жителей Тернополя приняли участие в марше "За семью и будущее", посвященного традиционной семье.
    Шествие в Тернополе
    ternopoliany.te.ua

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Тернополе националисты и верующие прошлись многолюдным маршем в поддержку традиционной семьи.

    Участники марша держали плакаты "Украинская семья — мама, папа и я" и "За семью и будущее". 

    Как рассказали жители города порталу "Тернополяне", они присоединились к шествию, чтобы отстоять интересы и ценности традиционной семьи, которые сейчас ущемляются в условиях либерального мира.

    ternopoliany.te.ua
    Шествие в Тернополе

    "По нашему убеждению, семья является колыбелью национальности. И если она не будет такой, какой ее создал Господь — не будет ничего. Ни церкви, ни государства, ни будущего. Поэтому больше всего мы должны защищать семью(…) Ведь основой семьи является мужчина, который знает, куда идет и кого защищает. Сейчас хотят это у нас отнять", — заявил главный капеллан УВР «Правого сектора» отец Михаил Забанджала.

    ternopoliany.te.ua
    Шествие в Тернополе

    Напомним, в Киеве неизвестные сорвали мероприятие, посвященное наступлению на права ЛГБТ, инициатором которой стала общественная организация Amnesty International Ukraine. Представители Amnesty International уточнили, что по словам присутствовавших, среди нападавших был глава киевской ячейки "Правого сектора".

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