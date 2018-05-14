Соцсети: оказалось, нацист работает консулом Украины в Гамбурге!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Консула Украины в Гамбурге заподозрили в антисемитизме. Украинские СМИ со ссылкой на скандального блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации. Проверить эту информацию не удалось – страница консула доступна для просмотра только его друзьям.

Однако в министерстве иностранных дел Украины данными СМИ заинтересовались и сообщили, что сейчас проверяют информацию относительно постов украинского консула. "Получаю сообщение от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат", — написал глава МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook. Задолго до оглашения результатов проверки в отечественном сегменте соцсетей это событие вызвало немыслимую шумиху.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook