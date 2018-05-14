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    Соцсети: оказалось, нацист работает консулом Украины в Гамбурге!

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    Скандал в МИДе: консул в Германии оказался антисемитом (5)

    (обновлено: )64470
    В СМИ разгорелся очередной антисемитский скандал. На этот раз в эпицентре шумихи оказался украинский консул в Гамбурге Василий Марущинец, который якобы размещает на своей странице в соцсетях антисемитские публикации. Так ли это на самом деле?
    Василий Марущинец
    Василий Марущинец / Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Василий Марущинец
    Василий Марущинец / Facebook
    Как консул Украины в Гамбурге оказался нацистом

    Консула Украины в Гамбурге заподозрили в антисемитизме. Украинские СМИ со ссылкой на скандального блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации. Проверить эту информацию не удалось – страница консула доступна для просмотра только его друзьям.

    Однако в министерстве иностранных дел Украины данными СМИ заинтересовались и сообщили, что сейчас проверяют информацию относительно постов украинского консула. "Получаю сообщение от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат", — написал глава МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook. Задолго до оглашения результатов проверки в отечественном сегменте соцсетей это событие вызвало немыслимую шумиху.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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