"Такое бывает". МИД назвал причину отмены визита Климкина в США

Фото Twitter Павла Климкина

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк отменен из-за "обычной простуды", уточнила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Визит отменен в связи с состоянием здоровья Павла Климкина. Ничего страшного, обычная простуда. Такое бывает", — цитирует слова Бецы интернет-издание "Украинская правда".

Климкин позже подтвердил, что отменил визит в Нью-Йорк из-за простуды. "Жаль, заболел, не попал в Нью-Йорк… Дома тоже работается. Через несколько дней точно поправлюсь", — написал он в Twitter.

Шкода, захворів, не потрапив до Нью-Йорка. Пильнуйте і одягайтеся, погода ще весняно-зимова. Вдома теж працюється:) За кілька днів точно одужаю:))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 марта 2018 г.

Ранее пресс-служба МИД сообщила, что Климкин 27-28 марта посетит Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совбеза ООН. Однако позднее в ведомстве заявили, что визит отменен.