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    "Такое бывает". МИД назвал причину отмены визита Климкина в США

    (обновлено: )46023
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что отменил визит в Нью-Йорк из-за простуды. Дипломат собирался 27-28 марта посетить США для участия в открытых дебатах Совбеза ООН.
    Глава МИД Украины в зале ожидания в аэропорту
    Фото Twitter Павла Климкина

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк отменен из-за "обычной простуды", уточнила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

    "Визит отменен в связи с состоянием здоровья Павла Климкина. Ничего страшного, обычная простуда. Такое бывает", — цитирует слова Бецы интернет-издание "Украинская правда".

    Климкин позже подтвердил, что отменил визит в Нью-Йорк из-за простуды. "Жаль, заболел, не попал в Нью-Йорк… Дома тоже работается. Через несколько дней точно поправлюсь", — написал он в Twitter.

    Ранее пресс-служба МИД сообщила, что Климкин 27-28 марта посетит Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совбеза ООН. Однако позднее в ведомстве заявили, что визит отменен.

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