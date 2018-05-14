Консул Украины в Гамбурге отстранен из-за обвинений в антисемитизме - МИД

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования после сообщений о том, что он размещает на своей странице в социальных сетях антисемитские публикации, сообщила в понедельник пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что МИД проверит информацию об этом, начато дисциплинарное дело в отношении консула.

"На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время", — заявила Беца интернет-изданию "Украинская правда".

По ее словам, консула отстранили на время дисциплинарного дела.

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