наверх
14.05.201815:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Политика

    Консул Украины в Гамбурге отстранен из-за обвинений в антисемитизме - МИД

    Тема:

    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме (6)

    (обновлено: )26180
    Спикер Министерства иностранных дел Украины сообщила, что Василий Марушинец отстранен в связи с обвинениями в антисемитизме. МИД рассматривает вопрос об отзыве дипломата из Германии.
    Василий Марущинец
    Василий Марущинец / Facebook

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина.  Консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования после сообщений о том, что он размещает на своей странице в социальных сетях антисемитские публикации, сообщила в понедельник пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

    Василий Марущинец
    Василий Марущинец / Facebook
    Соцсети: оказалось, нацист работает консулом Украины в Гамбурге!

    Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что  Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что МИД проверит информацию об этом, начато дисциплинарное дело в отношении консула.

    "На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время", — заявила Беца интернет-изданию "Украинская правда".

    По ее словам, консула отстранили на время дисциплинарного дела.

    Читайте также: Как консул Украины в Гамбурге оказался нацистом

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже. Европу поразил новый теракт