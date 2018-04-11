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    Общество

    Москаль иронично ответил на совет Минздрава смотреть медицинские сериалы

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (336)

    (обновлено: )12320
    Скандальный глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль порекомендовал чиновникам Министерства охраны здоровья посмотреть фильм "Пролетая над гнездом кукушки".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, известный своими эмоциональными и далеко не всегда цензурными высказываниями, вновь "вернулся" к медицинской тематике и прокомментировал очередную инициативу Министерства охраны здоровья. 

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    Накануне в МОЗ выступили с рекомендацией врачам учиться по известным медицинским сериалам.

    "Минздрав на полном серьезе советует медикам смотреть медицинские сериалы, которые могут быть "не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения".

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    Как пишет министерство, "герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, а и пользуются медицинской терминологии, ведут диалоги с пациентами и тому подобное. Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться, о чем говорится из контекста"" — написал Москаль на своей странице в Facebook.

    "А что — классная идея! Сдает кто-нибудь экзамен по эндокринологии и переводит 12-й эпизод третьего сезона "Доктора Хауса". После окончания вуза такой медик пропишет больному от давления третью серию "Скорой помощи". Для поднятия жизненного тонуса будут давать флешку с "Медсестрой Джекки", а особенно тяжелым больным скинут ссылки на сериал "Реанимация".

    Я тут вспомнил один старый стишок:

    "И пришёл к Айболиту Барбос:

    "Меня курица клюнула в нос!"

    Вас там в Минздраве — действительно курица клюнула в одно место? Рекомендую нетрадиционное лечение — возьмите на вооружение шприц из "Кавказской пленницы", а затем посмотрите "Пролетая над гнездом кукушки"!" — добавил глава ОГА.

    Facebook Геннадия Москаля
    Комментарий Геннадия Москаля

    Напомним, ранее Москаль крайне нелицеприятно высказался в адрес и.о. министра охраны здоровья Ульяны Здоровья. 

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