Москаль откровенно о Савченко и о том, зачем в Раде большая люстра

"Какая она летчица? Как вы могли перепутать стюардессу с летчицей. Летчица, летчица, летчица… Штурман и летчица имеют столько же "общего", как и стюардесса и летчик. Но никто не хотел этого слышать. Где? На каком самолете она летала? Покажите мне! Ведь она и училась только на штурмана", – заявил Москаль в интервью "Украинской правде".

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В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущеста. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.